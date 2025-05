Anziane rapinate: per la Polizia le vittime sono almeno dieci 

Non solo i quattro casi già ricostruiti. Ramon Uchoa, brasiliano di 40 anni, è accusato di aver commesso altre rapine in strada ai danni di donne anziane: in alcuni casi avrebbe colpito le pensionate condei pugni. Diversi gli oggetti preziosi recuperati dagli investigatori della Squadra Mobile: i poliziotti hanno diffuso anche le immagini di catenine e braccialetti nella speranza che le proprietarie si presentino in questura per riconoscere gli oggetti e presentare una querela. Alcuni elementi in mano agli agenti, coordinati dal dirigente Davide Carboni, fanno pensare che le vittime del 40enne possano essere almeno altre sei.

Nel provvedimento di fermo vengono contestate «con modalità violente» quattro rapine a Uchoa. Nell’interrogatorio di ieri è stata confermata la custodia cautelare in carcere. Difeso dall’avvocata Maria Cauli, il 40enne ha espresso la volontà di seguire un percorso di recupero.

Gli investigatori della Mobile sono risaliti a lui grazie a pedinamenti e all’analisi dei sistemi di videosorveglianza in alcuni “Compro oro”. Una parte della refurtiva è stata recuperata. Una delle vittime, Paola Cocco, 61 anni, ha riavuto indietro la catenina con nel ciondolo la foto della figlia (un ricordo prezioso): «Grazie a tutti gli agenti della Squadra Mobile e delle Volanti che hanno indagato. E a L’Unione Sarda che aveva lanciato il mio appello. Quando ho rivisto la catenina mi sono commossa. Se qualcuno ha subito il furto, e non si è fatto avanti, si avvicini in Questura. Io mi sono sentita protetta dai poliziotti». (m. v.)

