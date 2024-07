Anziane derubate, oggi gli interrogatori dei finti carabinieri 

Non solo l’anziana di Genneruxi: Gennaro e Giovanni Fusco, i due giovani napoletani in carcere con l’accusa di estorsione, avevano colpito un’altra volta, raggirando anche una seconda vittima con la tecnica dei finti carabiniere e avvocato: gli investigatori della Squadra Mobile hanno raccolto diversi elementi a carico dei due. E oggi si terrà la convalida del fermo: assistiti dagli avvocati Michele Iannone e Michele Calise, i due indagati si presenteranno davanti alla giudice Ermengarda Ferrarese per eventualmente rispondere alla domande e fornire la loro versione sulla vicenda. Poi la giudice deciderà sulla convalida e se confermare la misura cautelare in carcere.

I due fermi effettuati dagli investigatori della Squadra Mobile di Cagliari, coordinati dal dirigente Emanuele Fattori e da Veronica Madau, si aggiungono ai quattro del mese scorso arrivati in collaborazione con i carabinieri della compagnia di Nuoro e con i poliziotti della Mobile di Oristano. Sono dunque sei i giovani napoletani bloccati per una serie di raggiri – ritenuti vere e proprie estorsioni – ai danni di anziane in città ma anche a Nuoro. Per questo gli inquirenti sono convinti che dietro ci sia un gruppo criminale organizzato, con base in Campania, in grado di addestrare e mandare in giro giovani senza scrupoli.

E le forze dell’ordine lanciano l’allarme, ribadendo di non abboccare alle telefonate di finiti carabinieri, poliziotti e avvocati che avvisano la vittima che il proprio figlio si è reso responsabile di un incidente e che ha dunque urgente bisogno di un legale per evitare conseguenze penali serie. Legale da pagare subito e che si materializza poco dopo all’ingresso dell’abitazione delle anziane chiedendo soldi e gioielli (oro in particolare), arrivando anche a far pesare i preziosi alle vittime. Si tratta, per le modalità e per la violenza psicologica, di estorsione perché le vittime vengono, di fatto, costrette a consegnare soldi e gioielli.