Anziane derubate: i due giovani campani  restano in carcere   

Domenico Grande, 21 anni di Napoli, e il suo complice diciassettenne restano rispettivamente nel carcere di Uta e nel penitenziario minorile di Quartucciu. Il fermo dei due giovani, assistiti dall’avvocato Dario Cuomo, è stato convalidato dopo gli interrogatori di ieri. Sono accusati di estorsione: secondo la ricostruzione degli investigatori della Squadra Mobile, hanno raggirato due anziane (di 83 e 90 anni) a Nuoro con la tecnica del “finto carabiniere”, portando via quasi diecimila euro, oltre a oro e gioielli per un valore ancora da quantificare.

Il maggiorenne, durante l’udienza, si è detto pentito di quanto fatto: il gip Giorgio Altieri ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, dichiarando l’incompetenza territoriale del Tribunale di Cagliari poiché i fatti sono avvenuti a Nuoro. Anche la gip del Tribunale per i minorenni, Roberta Contu, ha convalidato il fermo per il diciassettenne. Anche lui, durante l’interrogatorio, ha evidenziato di essere arrivato in Sardegna per un lavoro per guadagnare del denaro e di aver ritirato soldi e oggetti in oro dalle due anziane.

Grande, nella ricostruzione della Polizia e dei Carabinieri della compagnia di Nuoro, ha effettuato le chiamate alle vittime, fingendosi in un caso carabiniere e nel secondo un commissario, per informarle che un loro figlio si era reso colpevole di un grave incidente e che se non avesse nominato (e pagato) subito un avvocato avrebbe rischiato di finire in carcere per molto tempo. Il minorenne avrebbe poi raggiunto le abitazioni per prendere soldi e oro. Si indaga per capire se i due siano responsabili di altri episodi e se facciano parte di un’organizzazione molto più ampia. (m. v.)

