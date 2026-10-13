Anziana truffata da due finti carabinieri 

L’hanno contattata al telefono spacciandosi per carabinieri e dopo essersi fatti aprire la porta di casa l’hanno circuita, riuscendo in un attimo ad arraffare catenine e bracciali per poi dileguarsi portandosi via anche le chiavi di casa. C’è la “truffa del finto carabiniere” dietro al furto ai danni di una pensionata 84enne accaduto nel pomeriggio di lunedì a Domusnovas in un’abitazione situata in fondo ad uno stretto vicolo che si affaccia in via Cagliari, proprio di fronte alla stazione dei carabinieri.

Il raggiro

Un’azione ignobile che ha preso di mira un’anziana vedova sola in casa, colpevole unicamente di essersi fidata di delinquenti senza alcuno scrupolo. «Mi hanno portato via tutto, si sono presi anche le medaglie che mio marito si era sudato con il lavoro in miniera e che volevo donare ai miei figli» racconta, ancora molto scossa, Giuseppina Uccheddu. Il blitz, secondo anche le testimonianze dei vicini di casa che hanno riferito ai carabinieri di aver notato un uomo che attendeva in macchina nei pressi del vicolo, sarebbe stato messo a segno da almeno due uomini, intorno alle 15. «Quello che è entrato a casa poteva avere 30 anni e non era sardo», spiega l’anziana. Dal racconto della donna e del figlio Sandro (presenza quasi fissa a casa della madre ma purtroppo non in quel frangente) si evince che tutto era pianificato. Una voce al telefono la informava di alcuni furti compiuti da una banda di albanesi e dopo aver capito che la donna custodiva gioielli in casa, l’avvertiva dell’imminente arrivo di un collega in borghese per effettuare dei controlli. Una volta in casa l’uomo avrebbe tranquillizzato e circuito l’anziana (allontanandole anche il cellulare) che, in lacrime, esprimeva dubbi e voleva avvisare i figli. Le avrebbe poi fatto radunare i gioielli che teneva nei cassetti e sfilato anche gli anelli ed un girocollo che portava indosso. Con la scusa di farle lavare le mani per la verifica delle impronte è sparito portandosi via i gioielli e le chiavi di casa.

La denuncia

«Spariti tutti i ricordi di una vita, i regali di matrimonio, di anniversario, tutto. Non ho più nulla», sospira. Al rientro dal bagno la donna, già dubbiosa, ha compreso la truffa e avvisato il figlio Sandro che ha subito allertato i carabinieri e si è precipitato dalla madre. «Ho fatto subito cambiare la serratura, sono gesti ignobili ai danni di chi si non si può difendere - afferma lui - confidiamo nel lavoro dei carabinieri». Carabinieri (della radiomobile di Iglesias e della stazione di Domusnovas) che hanno subito sentito vari vicini di casa e che ora indagano per risalire ai colpevoli.

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