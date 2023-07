Anziana travolta sulle strisce da uno scooter: è grave 

Grave incidente ieri sera a Monserrato, dove un’anziana è stata travolta da uno scooter mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via San Gottardo. Scaraventata a terra, ha perso conoscenza dopo aver battuto la testa sull’asfalto.

La donna, che ha 83 anni, è stata trasportata dall’ambulanza del 118 in codice rosso all’ospedale Brotzu. Ora è ricoverata in condizioni molto gravi.

Alla guida del motociclo c’era un minorenne che si è subito fermato per prestare soccorso. Il ragazzino, in evidente stato di choc, è stato sentito dagli agenti della polizia locale guidati dal comandante Domenico Nannini che hanno ricostruito la dinamica dell’incidente e svolto i rilievi.

Tutto è accaduto in serata, poco prima delle 19. Stando alle prima frammentarie notizie l’83enne ha attraversato la strada proprio nel momento in cui sopraggiungeva lo scooter. La donna era sulle strisce pedonali ma il ragazzino alla guida del motociclo non l’ha vista in tempo. L’impatto è stato inevitabile e la malcapitata è stata colpita in pieno, cadendo pesantemente a terra e perdendo conoscenza. Immediato l’allarme. Inizialmente è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso ma poi è apparso chiaro che il velivolo non poteva atterrare in una strada così trafficata.

A quel punto la donna è stata intubata e trasportata con l’ambulanza al Brotzu. La prognosi è riservata e si teme per la sua vita.

