Anziana travolta e uccisa sulle strisce 

Attraversava la strada col carrello della spesa e forse Angelina Taras, 88 enne, nuorese nata a Lula, da sempre residente in città, si è accorta che in quel momento l’Audi bianca condotta da un giovane carrozziere di Nuoro stava arrivando su di lei. L’autista l’ha travolta in pieno. L’anziana era sulle strisce pedonali davanti all’ex biblioteca di viale Repubblica. È stata sbalzata per una decina di metri. Nonostante i tentativi di rianimarla dei medici del 118, è morta poco dopo. Un tragico destino il suo, identico a quello della figlia, Cinzia Usai, insegnante 51 enne che nel 2019 si fermò per prestare soccorso ad alcuni automobilisti sulla 131 dcn: venne travolta e uccisa da un’altra vettura.

Carneficina pedonale

Sono le 10 quando sulle strisce pedonali di Nuoro si compie l’ennesima tragedia. L’incidente nello stesso punto dove nel novembre del 2021, un’altra anziana, Giovanna Gungui, 87 anni, fu investita e uccisa. Nel 2010 toccò a Francesco Porcu, 68 anni. Stesso posto, identica dinamica. Sui lati della via non ci sono auto posteggiate in prossimità delle strisce. La strada, larga e dritta, è sgombra. La visibilità buona. Le strisce pedonali ben visibili. Insomma, l’ennesima tragedia incompresibile. Come troppe in città dove il flusso veicolare non è certo quello di una metropoli, ma a vedere le cronache l’incidenza dei sinistri con esito mortale pare più alta. Tendenza che non si riesce ad invertire. Angelina Taras col suo carrellino della spesa rosso attraversa la strada. Lo ha fatto centinaia di volte per andare dal suo condominio tra viale Repubblica e viale Costituzione verso un supermercato di via Tempio.

La tragedia

L’Audi che viaggia dal centro verso la periferia la travolge in pieno. Dalla parte del conducente i segni dell’impatto sono evidenti: sul cofano le ammaccature della poveretta, sul parabrezza, sfondato, quello della testa. A raccontare la violenza dell’impatto, ciò che rimane sull’asfalto. A tre, quattro metri dalle strisce pedonali resta la scarpa destra della donna. Cinque metri oltre, riverso in mezzo alla carreggiata, il carrellino della spesa. L’Audi bianca invece si ferma ancora più lontano almeno a quindici, venti metri dalle strisce pedonali. Cinque metri più in là, l’altra scarpa delle signora. In mezzo il suo corpo privo di vita.