Anziana sparita, ricerche a tappeto 

Le ricerche non si fermano ma Concetta Reale sembra svanita nel nulla. Nessuna traccia dell’84enne e, con il passare delle ore, cresce la preoccupazione per la sorte dell’anziana con problemi di salute e difficoltà a camminare. I carabinieri stanno effettuando accertamenti nell’abitazione di via Mazzini, dove l’anziana vive da sola.

Le ricerche

Ieri i vigili del fuoco del comando provinciale di Oristano hanno proseguito le ricerche e si sono concentrati soprattutto intorno al centro abitato di Zerfaliu senza tralasciare nulla. Insieme a tanti volontari, sono state battute palmo a palmo le campagne e la zona dei canali, l’elicottero ha sorvolato per ore sopra il paese e sono stati utilizzati anche droni e cani molecolari. Da Cagliari inoltre sono arrivati i sommozzatori che hanno setacciato il fiume che scorre proprio nelle vicinanze della casa, dove Concetta Reale vive da sola dopo la morte del marito (i cinque figli vivono in Francia). Massimo impegno nelle ricerche, attivate subito dalla prefettura, ma al momento nessuno sviluppo.

I dubbi

E all’angoscia inizia a sommarsi una serie di dubbi su cosa può essere accaduto a Concetta Reale. Se è vero che l’allarme è scattato martedì quando un compaesano (che la accudisce occupandosi dei pasti e delle faccende domestiche) avrebbe trovato la porta di casa aperta con le chiavi inserite, è anche vero che al momento è complicato stabilire con certezza quando si sarebbe allontanata. Inoltre, con i problemi di salute e le difficoltà a camminare, sembra difficile che possa essersi allontanata da sola o aver fatto molta strada. Dubbi su cui si stanno concentrando i carabinieri, oggi dovrebbe esserci un altro sopralluogo anche nella casa di via Mazzini da parte dei militari per ulteriori accertamenti. «Siamo molto preoccupati per signora Concetta, non stava bene di salute – commenta il sindaco Pinuccio Chelo – non capiamo cosa possa essere accaduto. Ci auguriamo che questa vicenda si concluda al più presto con un lieto fine». Intanto una figlia è in viaggio dalla Francia, i nipoti affidano ai social ripetuti appelli per ritrovare la nonna.

RIPRODUZIONE RISERVATA