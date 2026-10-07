Anziana sola, i vigili fanno i cuochi 

La solitudine era diventata insostenibile. In quell’appartamento nella palazzina di via Milis ogni giornata sembrava sempre più difficile e alla fine un’anziana di 92 anni sembrava arrivata al limite. Ma due giorni fa, la speranza e la voglia di vivere si sono riaccese grazie a due agenti della Polizia locale che l’hanno aiutata, coccolata e preparato un pasto caldo. Un piccolo ma significativo gesto che ha restituito il sorriso alla nonnina. Sul caso intanto verrà inviata una segnalazione ai Servizi sociali comunali.

Le difficoltà

Due giorni fa al centralino della caserma di via Carmine arriva una telefonata singolare. Una voce tremante che chiede aiuto. «Sono sola a casa, ho bisogno di aiuto. Così non posso andare avanti». I vigili annotano subito l’indirizzo e si precipitano a casa della donna. Bastano pochi passi nell’appartamento per notare la condizioni di precarietà in cui stava vivendo l’anziana. Gli agenti le parlano, la ascoltano e trascorrono qualche ora con lei. «I vigili intervenuti si sono dati subito da fare per cercare di aiutare la signora – ha spiegato il comandante della Polizia locale, Gianni Uras – Hanno verificato le condizioni in cui vive ma forse ciò di cui aveva più bisogno erano un po’ di attenzione e sostegno». Quell’affetto e quel calore che tanto servono agli anziani, soprattutto ai più fragili che vivono soli. Gli agenti sono rimasti un po’ con lei, le hanno comprato il pranzo e preparato un piatto caldo.

Le verifiche

I vigili urbani hanno immediatamente chiesto un intervento sanitario per verificare le condizioni della donna che, nonostante il momento di estrema difficoltà, è sempre stata lucida. È stata visitata da un medico e il suo stato fisico sarebbe tutto sommato buono.

Gli agenti della Polizia locale hanno avviato ulteriori accertamenti sulle condizioni di vita dell’anziana e su eventuali responsabilità. «Invieremo una segnalazione ai Servizi sociali e poi il caso passerà a loro» conclude il comandante Uras.

La vicenda della 92enne ripropone il problema delle numerose persone fragili che anche in città spesso avrebbero bisogno di più assistenza.

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