Anziana soffocata dal cibo, Areus difende il lavoro del 118 

Dopo la morte dell’anziana di Atzara, soffocata dal cibo, Areus risponde alle domande poste dai familiari e dal sindaco Alessandro Corona sull’assenza di un medico a bordo delle ambulanze del 118 che operano a Sorgono con soli infermieri e autisti. «La Centrale del 118 - spiega Areus - ha inviato sul posto un mezzo avanzato con personale sanitario che ha prontamente praticato le manovre di disostruzione delle vie aeree, conosciute e praticate non solo da medici o infermieri ma, ad esempio, praticabili anche da qualsiasi oss o assistente geriatrico in servizio nelle strutture per anziani. L’equipe dell’elisoccorso ha poi intubato la donna che è stata trasportata in Rianimazione a Nuoro».

Areus aggiunge: «Sostenere che l’anziana donna sia deceduta per assenza del medico a bordo dell’ambulanza è fuorviante e strumentale». Areus richiama l’efficienza delle ambulanze con infermiere a bordo cosiddette “India”: «È in grado di fornire assistenza altamente professionale, che può in ogni caso contare sul medico sempre presente presso la Centrale operativa del 118».

Sul potenziamento della postazione del 118 di Sorgono Areus ribadisce che è «inserito nel Piano di riorganizzazione della rete territoriale di mezzi ed equipaggi del servizio di soccorso». Alcuni medici hanno dato disponibilità a spostarsi a Sorgono per qualche giorno alla settimana.

