Anziana scomparsa, indagati il nipote e la sua ex fidanzata 

VERONA. «Non ci credo, non può essere, voglio giustizia per mamma». Lo ha detto in lacrime ai giornalisti Marta Nardo, la figlia di Clara Rossignoli, la 79enne scomparsa dalla sua casa a Porto di Legnago tra l’8 e il 9 aprile. Dopo giorni di ricerche nell’Adige, nel fine settimana la scientifica dei carabinieri ha passato al setaccio la casa e il giardino. Poi sono stati interrogati il nipote, Mattia Nascimben, e la sua ex compagna, Erica Chiarion, che ora sarebbero indagati per omicidio e occultamento di cadavere. La donna ha raccontato che la nonna era legatissima al nipote ma ha confermato che c’erano state alcune tensioni, in una convivenza non facile della coppia con l’anziana.

RIPRODUZIONE RISERVATA