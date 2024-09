Anziana salvata dalla casa in fiamme 

È stata salvata dai vigili del fuoco e portata fuori, insieme al suo amato cagnolino, dall’abitazione oramai piena di fumo. Una settantenne originaria di Villacidro se l’è vista brutta ieri mattina per l’incendio scoppiato nella sua casa nel vecchio borgo di Sant’Elia. Probabilmente a causa di un cortocircuito dello scaldabagno – sono ancora in corso gli accertamenti da parte dei vigili del fuoco – le fiamme hanno aggredito il bagno dell’appartamento rischiando di raggiungere anche le altre stanze. La donna era sola insieme al suo cane. Sono stati i vigili del fuoco, arrivati dopo la segnalazione degli abitanti della zona, a portarla in salvo e affidandola alle cure del personale medico del 118. Alla fine per fortuna si è concluso tutto con un enorme spavento e il trasferimento, per un po’ di tempo, della settantenne a casa di un familiare.

L’allarme

Sono stati alcuni abitanti tra via Buzenac e via Fasano a segnalare l’incendio scoppiato nel bagno dell’abitazione della donna che probabilmente non si era accorta di nulla. In pochi istanti il fumo ha invaso anche le altre stanze. Intanto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco. Il primo pensiero è stato quello di verificare se nell’appartamento, disposto su due livelli, ci fosse qualcuno. E così hanno rintracciato la donna che cercava di uscire dalla casa. I vigili del fuoco l’hanno così aiutata, mettendola in salvo. E con lei anche il cagnolino. Non sono mancati i momenti di apprensione, temendo che la settantenne potesse sentirsi male.

Le cure

Sul posto anche i soccorritori del 118 arrivati con un’ambulanza e pronti ad accompagnare la donna in ospedale. Alla fine non è stato necessario: la settantenne è stata visitata sul posto. Aveva inalato un po’ di fumo ma le sue condizioni non era preoccupanti e non è stato necessario portarla in pronto soccorso. Intanto i vigili del fuoco hanno domato l’incendio e svolto tutte le verifiche nell’abitazione. Dai primi accertamenti, si sarebbe trattato di un cortocircuito dello scaldabagno. Il bagno ha riportato i danni maggiori ma anche negli altri ambienti, a causa del fumo, l’aria era irrespirabile.

Dai parenti

Così la settantenne, alla fine in buone condizioni di salute, per ora non potrà restare nella sua casa. Sempre insieme al suo cagnolino ha trovato ospitalità da alcuni familiari, in attesa che l’appartamento di Sant’Elia venga sistemato.

RIPRODUZIONE RISERVATA