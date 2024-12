Anziana investita sulle strisce 

Doppio incidente stradale ieri a Nuoro. Prima una donna di 73 anni è stata travolta sulle strisce pedonali riportando un trauma cranico e la frattura di una caviglia. Poi, in serata, nuova trappola quando ancora una volta all’ingresso della città un incidente manda il traffico in tilt, creando code chilometriche. Il punto è esattamente lo stesso dove sabato pomeriggio ha perso la vita Salvatore Cadinu, ma questa volta i feriti, solo per un caso, sono lievi. Si è rischiato, però, un’altra tragedia. Coinvolte tre auto. Subito si è creata una fila chilometrica, sia sulla statale 389 che sulla 131 dcn.

Pedone travolto

In mattinata una donna di 73 anni è stata travolta in via Don Bosco da un’auto mentre l’anziana attraversava la strada sulle strisce pedonali. L’automobilista l’ha trascinata per alcuni metri prima di fermarsi e di prestarle i primi soccorsi. Sul posto è giunta subito un’ambulanza del numero unico di emergenza 112, che ha trasportato la donna al Pronto soccorso dell’ospedale San Francesco. In base ai primi accertamenti ha riportato un trauma cranico e una frattura alla caviglia.

Tre feriti

Ieri sera poco prima delle 19 su Nuoro stava piovendo. Forse il traffico intenso, il buio, la pioggia e certamente una condotta non adeguata alle condizioni della strada ha favorito quella che poteva essere l’ennesima tragedia.

Secondo i primi accertamenti, due auto infatti stavano viaggiano in direzione di Prato Sardo quando c’è stato un tamponamento proprio nel momento in cui in direzione opposta arrivava un’altra auto. Uno dei mezzi coinvolti nel primo sinistro ha invaso la corsia andando a sbattere con l’auto che sopraggiungeva in direzione opposta. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Nuoro e gli agenti della polizia locale. Immediatamente, il traffico è andato in tilt con file chilometriche sulla 389 e rallentamenti quasi fino al bivio per Orani, e sulla 131 dcn, mentre sul posto sono giunte le ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti all’ospedale San Francesco. Un tratto di strada lungo non più di trecento metri, buio senza guard rail, diventato l’incubo di tutti gli automobilisti barbaricini.

RIPRODUZIONE RISERVATA