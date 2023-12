Anziana dispersa di notte sui monti 

Disavventura a lieto fine a Guspini, dove giovedì pomeriggio una donna di 83 anni si è smarrita nelle campagne di Gentilis mentre cercava funghi insieme al suo cagnolino. Ritrovata sana e salva soltanto verso mezzanotte, dopo ore di angoscia e di ricerche, Elisabetta Soddu, originaria di Gonnosfanadiga e residente a San Nicolò Arcidano, è stata soccorsa e accompagnata per un controllo in ospedale. Dimessa, ha potuto rientrare finalmente nella sua casa.

Il telefono perso

«Mia madre – racconta, Martina Lai, 47 anni – ha il morbo di Parkinson ma è coraggiosa: ama cercare funghi, e segue i funghi dappertutto. Durante la scampagnata di giovedì era insieme a un amico di famiglia, Enrichetto Garau, di 77 anni. Mamma è abituata a stare in campagna ma si è persa. Inizialmente si è riparata fra due rocce: non era impaurita; avendo perso il telefono ha camminato sino ad arrivare a una tenuta, dove le hanno consigliato la strada da seguire ma ha riperso il senso dell’orientamento e ha camminato su sentieri per dieci chilometri. Stava per arrivare a Pistis, al mare. Nel frattempo si era fatto buio, Enrichetto – prosegue Martina Lai – l’aspettava in macchina: quando ha visto che non arrivava ha telefonato a me».

Ricerche a tappeto

I due figli dell’anziana, Marco (57 anni) e Stefano (56), nel frattempo erano saliti nelle alture con diversi cacciatori, muniti di torce, per cercare la madre perlustrando la zona, coperta di macchia mediterranea: cisto, mirto, alberi di corbezzolo. Le associazioni di soccorso sono state allertate. I carabinieri hanno informato il centro operativo per ottenere il decollo di un elicottero. E sono stati proprio i militari, dopo ore di ricerche, a trovare la donna: era in una zona di montagna, seduta insieme al suo cagnolino Prisca e con accanto il suo cestino pieno di funghi.

Passione irresistibile

Dal cestino Elisabetta Soddu non ha mai voluto separarsi nemmeno quando, trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di San Martino di Oristano con un’ambulanza della Flema, è stata sottoposta a una visita alla fine della quale i medici l’hanno riconsegnata alla figlia, che l’ha accompagnata nella sua abitazione.

L’anziana, riferisce Martina Lai, non era spaventata: ha cenato tranquilla e si è coricata all’1,45.

Durante la notte ha dormito tranquillamente e ieri mattina si è svegliata riposata. Dopo aver fatto colazione ha controllato il cestino dei funghi ed è restata un po’ contrariata perché uno dei figli avrebbe preso alcuni porcini senza il suo permesso, quindi ha manifestato il proposito di tornare quanto prima alla ricerca di funghi, passione alla quale non rinuncerebbe per nulla al mondo. «Sono preoccupata», confida la figlia: «Sto pensando di farle indossare una collana con il gps». La famiglia ha ringraziato i carabinieri e tutti quelli che hanno partecipato alle ricerche.

