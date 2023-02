Anziana di 96 anni salvata dalle fiamme 

«Ho avuto tanta paura», ammette Assunta Gaviano, 96 anni: «Impossibile non averne, quando ti portano via perché dentro ci sono le fiamme. Per fortuna eccomi qui, voglio tornare subito a casa mia». Così l’anziana racconta lo spavento di ieri mattina, al risveglio nella sua abitazione di Arbus, nella centralissima via Repubblica, dove, attorno alle 9, è esplosa la canna fumaria di una stufa a legna. L’incendio ha preso forza rapidamente con fiamme e un denso fumo nero che uscivano dalla finestre del terzo piano.

«Mio figlio – ricorda la nonnina – aveva acceso la stufa, come tutte le mattine. Dopo qualche minuto abbiamo sentito bussare alla porta, era un vicino che ci informava di quanto stava accadendo al piano di sopra. Non c’era tempo per le domande: mi hanno portato via. Sono stata ospitata dai parenti. Ma ora posso tornare a casa. Sono contenta. Non riesco a immaginarmi lontana. E poi mi devo preparare per festeggiare fra poco i miei 97 anni e, ad agosto, i 100 di mio fratello: siamo una famiglia longeva».

Anche gli altri inquilini e i vicini di casa hanno vissuto momenti di paura. Per i primi minuti in via Roma si è temuto il peggio: si è temuto che nell’abitazione potesse essere rimasto qualcuno. Le fiamme e il fumo erano ben visibili da tutto il centro storico. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco di Sanluri che sono giunti sul posto per domare l’incendio. Presto è stato chiaro che tutti erano riusciti a evacuare lo stabile. Intervento lungo, ma alla fine le fiamme sono state spente e i danni limitati all’ultimo piano dove sono stati apposti i sigilli. Ai proprietari, ora, l’obbligo della messa in sicurezza dello stabile. (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA