Anziana coppia massacrata in casa 

Fano. Marito e moglie uccisi nella loro casa a Fano, in provincia di Pesaro Urbino: ieri sera il figlio della coppia era sotto interrogatorio da 12 ore, tra tanti «non ricordo».

L’interrogatorio

La mattanza nella villetta di via Fanella potrebbe essersi consumata tra le 7,30 e le 8,30 di ieri: le vittime sono Giuseppe Ricci, 75 anni, trovato con la testa fracassata da un corpo contundente, e la moglie Luisa Marconi, 70 anni, soffocata. I cadaveri sono stati scoperti dai vigili del fuoco, intervenuti per un’apertura porta dopo l’allarme lanciato dal figlio della coppia, Luca, che abita al piano di sopra della villetta e ieri è stato sottoposto a un interrogatorio fiume. Sullo sfondo del duplice delitto, è una delle ipotesi, la vendita all’asta a settembre dell’abitazione dei coniugi, che avevano garantito debiti per 60mila euro non onorati dal figlio, separato dalla moglie, operaio. Ieri marito e moglie avrebbero dovuto incontrare in agenzia il nuovo proprietario della casa: per gli inquirenti potrebbe essere la chiave per comprendere con certezza quanto è accaduto ieri mattina nella villetta.

Caccia all’arma

Ieri il figlio Luca ha respinto ogni accusa e ha ripetuto di aver trovato i genitori già morti: con il passare delle ore, però, l’uomo ha iniziato a dire di non ricordare. Ieri sera non si aveva notizia di alcun provvedimento di fermo.

Le indagini sono condotte dalla Mobile di Pesaro e dal commissariato di Fano. Alla ricerca di elementi utili per ricostruire la vicenda, ieri sera gli agenti oltre al figlio hanno ascoltato anche familiari, parenti e vicini della coppia. Gli accertamenti medico legali potrebbero fornire indizi preziosi per l’inchiesta, unitamente ai rilievi della polizia scientifica che ieri ha passato al setaccio l’abitazione: in particolare, sul corpo del 75enne sono presenti segni di difesa dalla violenta aggressione. La polizia sta cercando l’arma con cui è stato ucciso, forse un martello, anche perlustrando un pozzo nel giardino sul retro dell’edificio.

