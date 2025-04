Anziana con deambulatore scippata 

Sarebbe dovuta essere una tranquilla passeggiata in una domenica di primavera. Ma quella di due giorni fa per un’anziana si è trasformata in un incubo: la donna, mentre camminava con il suo deambulatore, è stata strattonata e scippata da un gruppo di ragazzini. Immediato l’intervento della Polizia che avrebbe già individuato i presunti responsabili, fra cui ci sono anche alcuni minorenni. L’episodio ha destato una certa preoccupazione, si aggiunge ai vari atti di vandalismo che spesso si registrano in centro storico, talvolta in balìa di bande di ragazzini.

La paura

Era circa metà mattina quando un’anziana stava camminando in via Mazzini, aiutandosi con il deambulatore. Improvvisamente le si sono avvicinati alcuni ragazzi, poi è successo tutto in pochissimi secondi: urla e schiamazzi, è partito qualche spintone e uno dei giovani è riuscito a strapparle la borsetta portandole via anche il portafogli con i soldi e i documenti. Subito si sono allontanati, cercando di far perdere le proprie tracce ma hanno fatto poca strada: dopo alcune ore, la fuga è finita in Questura.

Le indagini

In via Mazzini nel frattempo c’è stato un grande trambusto, alcune persone si sono fermate ad aiutare l’anziana invalida che è parsa piuttosto scossa per la disavventura ma molto lucida. Sul posto sono arrivate le pattuglie del reparto volanti della Polizia che hanno sentito a lungo la donna per cercare di ricostruire quei momenti concitati. Poco dopo gli agenti della squadra mobile grazie ad ulteriori accertamenti e ai filmati della videosorveglianza sono riusciti a risalire ai presunti responsabili dello scippo. Gli accertamenti della Questura vanno avanti ma sugli sviluppi dell’operazione c’è massima riservatezza, anche perché sono coinvolti anche alcuni minorenni.

Negli ultimi tempi in città c’è un diffuso allarme per vari episodi di microcriminalità fra atti di vandalismo, furti (nei bar, tabaccherie e anche nelle chiese) e adesso lo scippo ai danni di un’anziana invalida. Spesso, soprattutto nei fine settimana, il centro storico è in balia di bande di ragazzini che si lasciano andare a comportamenti un po’ troppo disinvolti ed eccessi che talvolta degenerano. Le forze dell’ordine continuano con i controlli e i vari servizi di prevenzione.

