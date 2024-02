Anziana cade nel caminetto e muore per le ustioni 

Dramma a Piscinas: un’ anziana è morta ustionata dopo essere caduta nel caminetto della sua abitazione. Si chiamava Bernardina Tazza e avrebbe compiuto 93 anni il prossimo 25 maggio.

L’allarme è scattato attorno alle 8 qundo la donna, forse a causa di un malore o forse si è addormentata, ha perso l'equilibrio davanti al camino acceso. Il fuoco l’ha avvolta e non è riuscita a spostarsi immediatamente, né a chiedere soccorso. Una vicina di casa ha intravisto il fumo uscire dall'abitazione e ha chiamato i familiari allarmata: corsi sul posto, non hanno potuto fare altro che allertare i soccorsi.

Erano circa le 8.45, quando i volontari del 118 di Sant'Anna Arresi sono arrivati nella piazza della chiesa della Madonna della Neve, dove l'anziana donna viveva, assistita da anni dal nipote Gian Paolo Tazza. Allertato anche l'elisoccorso ma, visti gli spazi limitati, l’elicottero non ha potuto atterrare. Si è reso necessario, seguire una procedura diversa, che è stata quella di calare il medico con il verricello che ha cercato invano di rianimare l'anziana donna, ma è deceduta a causa delle gravi ustioni. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri di Santadi, che prestavano servizio nella zona, e poi anche i carabinieri della competente stazione di Giba. Una delle prime persone allertate è stato il sindaco di Piscinas, Mariano Cogotti che è accorso sul posto.

Bernardina Tazza, non si era mai sposata, aveva sempre vissuto in famiglia. La madre era proprietaria e titolare di un'attività commerciale che poi il nipote Gian Paolo ha rilevato. Viene descritta come una persona molto riservata, amava poco stare in compagnia e ancor meno la si poteva incontrare per le vie del paese. Si era chiusa ulteriormente in sé stessa dopo la perdita della madre, con cui aveva condiviso la sua vita, e quando non ha più potuto provvedere a se stessa autonomamente, si è occupato di lei il nipote: che provvedeva anche ad assisterla nello svolgimento anche delle cose più semplici, e a garantirle le cure necessarie.

Dice di lei la nipote di Villaperuccio, Caterina Fois: «Ho un bellissimo ricordo di mia zia Bernardina, che ho molto frequentato quando ero piccola. Le cose che più mi sono rimaste impresse sono tutti i lavori manuali che riusciva a creare: era molto brava nel ricamo e soprattutto nel “chiacchierino”, cosa oggi molto rara». Era anche una donna molto curiosa, che amava la cultura: «Molti anni fa – continua la nipote – si era iscritta a dei corsi di matematica, che allora si potevano svolgere attraverso degli scritti fatti per corrispondenza»

Grande il cordoglio in paese: «Una notizia che ha sconvolto tutti – ha detto Mariano Cogotti - dove da subito si è diffusa la notizia. A nome mio e di tutta la comunità che rappresento, voglio esprimere la vicinanza a tutti i parenti». Ieri sera è stata fissata la data del funerale: si terrà oggi, alle 11, nella chiesa della Madonna della Neve.

