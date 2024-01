Anziana cade, colpa del cantiere 

Ancora disagi a Sant’Avendrace a causa dei lavori di rifacimento della strada. Il marciapiede non esiste più e la carreggiata ristretta crea problemi, in particolare con il passaggio degli autobus. Ogni giorno i clienti varie attività commerciali del viale, rischiano di essere investiti o cadere a causa delle buche e delle passerelle improvvisate. Una problematica segnalata dai titolari del panificio Antico Forno: qualche giorno fa una signora anziana con deambulatore è caduta davanti al negozio - per fortuna niente di grave - inciampando su due mattonelle poste davanti al panificio. La rabbia nelle parole di Leila, titolare del panificio: «Eravamo preoccupati che qualcuno potesse farsi male, alla fine è accaduto per fortuna senza gravi conseguenze. Adesso è stata messa una passerella per entrare nel locale, ma rimane comunque pericolosa soprattutto per i più anziani. Stanno aspettando che succeda qualcosa di più grave?».

