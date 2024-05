Anziana aggredita  con un pugno in faccia  nel Corso Vittorio  

Rientrava a fine serata a casa, nel Corso Vittorio, dopo una passeggiata quando all’improvviso all’altezza tra via Maddalena e via Portoscalas è stata aggredita da un uomo che le ha sferrato un violento pugno sul volto, fratturandole il naso. La vittima è un’anziana donna di 81 anni, l’aggressore, identificato dai carabinieri intervenuti, è un uomo di origini straniere.

L’episodio di violenza è avvenuto domenica sera, la donna è caduta e ha riportato alcune fratture: la prognosi è di oltre venti giorni. Secondo alcuni testimoni, l’aggressore si sarebbe anche impossessato della stampella che l’anziana donna utilizzava per muoversi, forse nel tentativo di colpire la vittima, ormai a terra. Solo il tempestivo intervento di altri passanti ha evitato che la situazione degenerasse.

Preoccupati i residenti di Stampace che lanciano ancora una volta l’allarme sulla sicurezza nel quartiere. «Siamo in ostaggio di balordi che minano la sicurezza all’interno del quartiere», tuona Adolfo Costa, presidente del comitato dei residenti. Come abbiamo più volte denunciato negli incontri che abbiamo avuto con il Prefetto, la situazione a Stampace è ormai fuori controllo. Servono presidi fissi delle forze dell’ordine, servono controlli e “ronde” a tutte le ore, perché soltanto in questo modo si può affrontare e risolvere il problema. È assurdo che i residenti debbano avere paura di uscire di casa, a Stampace non si sente più nessuno al sicuro».

RIPRODUZIONE RISERVATA