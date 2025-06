Antropologia, le università europee a Gavoi 

Gavoi per una settimana capitale europea dell’antropologia e degli studi etnografici. Ospiti studenti e studiosi da tutto il continente proprio nei giorni che precedono il festival di letteratura “L’Isola delle Storie”, un cult per gli intellettuali. Da oggi a sabato il centro della Barbagia celebre per le sue tradizioni culturali diventa sede della prima edizione della Issae - International Summer School in Anthropology and Ethnography. L’idea (itinerante, ogni anno sarà scelta una località diversa) è dell’Isre, che con il patrocinio dell’Università di Cagliari e dell’Università di Sassari la ha condivisa con alcuni dei migliori istituti di ricerca e formazione nazionali e internazionali, quali la Scuola di Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici di Perugia, il Cria - Centro em Rede de Investigação em Antropologia (Centre for Research in Anthropology), Lisboa (Portogallo), l’Ehess - École des Hautes Études en Sciences Sociales, Cercles - Centre de recherche sur les circulations, les liens et les échanges, Marseille (Francia), e la Snspa - Școala Națională de Studii Politice și Administrative (National University of Political Studies and Public Administration), Bucharest (Romania). Una trentina di allievi (sono stati ammessi studentesse e studenti magistrali, specializzandi, dottorandi e laureati del settore demo etnoantropologico e di altri ambiti delle scienze umane e sociali, agli addetti ad attività culturali, quali la tutela, la salvaguardia e la gestione del patrimonio culturale), diversi docenti universitari e ricercatori saranno i protagonisti di un’iniziativa straordinaria.

L’Isre

«Un’iniziativa di grande pregio», commenta Stefano Lavra, presidente dell’Isre con sangue di Gavoi nelle vene. «Dietro questo evento c’è il lavoro di un anno, condotto dal cda e dal comitato tecnico scientifico dell’Isre, presieduto dallo stesso Lavra e composto dai docenti universitari Tatiana Cossu, Dino Manca e Marco Lutzu. «Il percorso formativo della Summer School – osserva Lavra - sarà un’occasione di crescita culturale per tutti, così come la ricerca e lo studio sul campo con un focus sulla sostenibilità, l'etnografia, l'economia, da noi ritenuti valori centrali come l'equità, la giustizia, il rispetto per l'ambiente, il benessere umano per le generazioni future. Il valore delle produzioni tipiche locali, lo studio sulle trasformazioni sociali, lo sviluppo turistico in una prospettiva futura, con le analisi e le ricerche approfondite permetteranno di avere un quadro chiaro per le future azioni politiche da mettere in atto nel territorio». Studiosi ed esperti presenteranno e discuteranno temi di antropologia ed etnografia del patrimonio, del paesaggio, dell’ambiente e delle produzioni tipiche locali; dei processi di trasformazione sociale legati allo sviluppo turistico e a nuove forme di imprenditorialità; delle politiche di sviluppo locale nel quadro delle politiche globali di sviluppo sostenibile».

L’università

«La Summer School internazionale di Antropologia ed etnografia, promossa dall’Isre – dichiara la professoressa Tatiana Cossu - è organizzata con la partecipazione di tutti gli antropologi delle università sarde, e offre agli iscritti e alle iscritte l’opportunità di sviluppare ricerche entrando in contatto con studiosi che lavorano in importanti centri di ricerca ed atenei nazionali ed europei. Abbiamo scelto come tema centrale dell’Issae 2025 le modalità di vivere la sostenibilità e abitare i patrimoni culturali, in quanto legate ai mutamenti sociali e ambientali della nostra epoca. A questo tema saranno dedicate le relazioni di docenti e ricercatori, i laboratori, visite guidate sul territorio e attività sul campo. L’obiettivo è fare etnografia e aprire al dialogo intorno alla relazione tra saperi e pratiche tradizionali, e intorno alle nuove forme sociali e culturali di pensare e costruire il rapporto con i luoghi e l’ambiente, tendo conto delle differenti sensibilità intorno alla percezione del paesaggio così come al ruolo giocato dai beni culturali su scala locale e globale, a Gavoi, in Sardegna e altrove».

RIPRODUZIONE RISERVATA