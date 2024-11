Antonio Tanas compie 103 anni 

Festa a Teulada per Antonio Tanas, che ha compiuto 103 anni. Impiegato nel Ministero del Lavoro prima a Teulada e poi ad Assemini, Antonio Tanas ha la particolarità, non comune di questi tempi, di avere 9 figli viventi, non proprio giovanissimi, i quali sommando le età complessive della famiglia Tanas, genitore e figli raggiungono 702 anni, che non sono pochi.

Secondo Giovanni Pes, dell’Università di Sassari, scopritore della Blu Zone dell’Ogliastra, «potrebbe essere la famiglia Tanas, da quando si fanno rilevamenti sistematici, la terza per longevità storica, dopo i fratelli Cocco di Scano Montiferru con 887 anni e i fratelli Melis di Perdasdefogu con 886 anni. Non credo che attualmente ci siano famiglie più longeve perché i miei database sono continuamente aggiornati; se di primato si può parlare questo vale per l’attualità». (s. l.)

