Antonio Sanna nuovo presidente del Gal 

Il Gal Distretto rurale Barbagia Mandrolisai Gennargentu ha scelto Antonio Sanna nuovo presidente. L’elezione, all’unanimità, è avvenuta nell’assemblea di lunedì. Assessore a Turismo, eventi, decoro urbano e immagine istituzionale del Comune di Austis, Sanna subentra a Gian Cristian Melis, ex sindaco di Desulo che ha lasciato la carica a seguito del rinnovo dei Consigli comunali di giugno.

«Rappresento qui non solo Austis, ma la Comunità montana Gennargentu Mandrolisai e l’Unione dei Comuni - ha detto Sanna -. Il Gal ha un valore strategico per lo sviluppo di questo territorio e intendo proseguire nel solco tracciato dal Consiglio uscente, valorizzandone il lavoro. La strada è quella della collaborazione con i Distretti rurali, con gli enti locali, con tutti gli attori del territorio».

L'assemblea, guidata dalla vice presidente Ilenia Vacca, ha confermato il consiglio di amministrazione. Ne fanno parte Franco Curreli, Valentina Carboni, Alessandro Zanda (società semplice agricola Melafrau), Debora Costeri (Pro Loco di Gavoi), Valeria Corriga (gruppo folk Sorgono). L’elezione avviene mentre è in corso il processo di rimodulazione della Strategia di sviluppo locale avviato a luglio con quattro incontri nei comuni del Gal.

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