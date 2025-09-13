Antonio Rossi presidente Fick 

Il tre volte campione olimpico Antonio Rossi è il nuovo presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak. Già vice di Luciano Buonfiglio (poi eletto al Coni) è stato designato con il 96,17% dei voti dall'Assemblea nazionale straordinaria elettiva ieri a Roma, alla quale si presentava da coandidato unico. Nel nuovo consiglio federale entrano anche due sardi: Gian Marco Patta, presidente del Circolo Nautico Oristano, e, in rappresentanza dei tecnici, Paolo Pani, del CKS Le Saline.

«La parola d’ordine sarà continuità ma con alcune evoluzioni necessarie rispetto al passato. Non c’è bisogno di stravolgere nulla, però serve un consiglio federale presente sul territorio e vicino alle società sportive», ha detto Rossi.

