Baunei.
09 ottobre 2025 alle 00:37

Antonio Podda, cavaliere dell’Ordine dei Savoia 

Antonio Podda, 56 anni, carabiniere originario di Baunei, da tre anni fa parte delle Guardie d’Onore del Santuario di Vicoforte, in provincia di Cuneo, dove riposano Vittorio Emanuele I e la Regina Elena di Savoia, da gennaio 2023 ha iniziato a fare i turni di guardia anche al Pantheon e qualche giorno fa Emanuele Filiberto di Savoia lo ha insignito del titolo di “Cavaliere dell’Ordine al merito di Savoia”. «Tutto nasce dalla passione per la storia del Risorgimento, per la storia dell’Arma dei carabinieri, istituita nel 1814 da Vittorio Emanuele I – racconta Antonio Podda, in servizio dal 1988 – e dal fatto che presto servizio al Comando compagnia di Bra, in provincia di Cuneo, non lontano dal Santuario di Vicoforte». Dopo alcuni mesi dall’ingresso nelle Guardie del santuario cuneese si materializza anche la possibilità di effettuare guardie anche al Pantheon, a Roma, dove riposano Vittorio Emanuele II, Umberto I e la Regina Margherita di Savoia. «Come Guardie d’Onore ogni tanto veniamo chiamati anche in occasione di commemorazioni pubbliche – spiega Podda, nativo di Jerzu, dove il padre Basilio era in servizio negli anni Sessanta, e cresciuto tra Ilbono e Baunei prima di entrare nei carabinieri – ed è un modo per coltivare la passione per l’Arma in cui servo».

