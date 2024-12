Antonio Piras e i suoi ritratti, oggi la mostra 

I dipinti alle pareti ripercorrono i suoi 25 anni da artista, dai ritratti di donne a quelli sacri. Trenta circa i quadri più importanti realizzati da Antonio Piras, esposti nello studio d’arte Marley di via Quintino Sella - a Selargius - aperto al pubblico da venerdì scorso a oggi.

Una mostra esclusiva organizzata dal pittore selargino, con il patrocinio del Comune, che racconta uno spaccato della sua passione diventata lavoro. «Una piccola antologica che volevo condividere con tutta la città», racconta Piras, «un modo anche per promuovere l’arte in tutte le sue sfumature». Ritratti di donne - come quello a cui tiene di più, realizzato a inizio carriera - ma non solo. Sono suoi anche alcuni quadri che abbelliscono la parrocchia Maria Vergine Assunta, la chiesa principale di Selargius.

Nel suo studio d’arte organizzata da anni anche laboratori di riciclo creativo, una passione sin da bambino - e uno stile di vita - trasformata in lavoro.

