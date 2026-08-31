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01 settembre 2026 alle 00:59

Antonio Piras da Oniferi: «Una mia camicia per Noemi» 

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La sartoria di Antonio Piras veste Noemi. Lui, 28 anni, stilista e sarto di Oniferi, nel cuore dell’Isola, ha realizzato e consegnato una camicia su misura alla cantante. L’incontro è nato da un'idea dello stilista, che ha contattato il manager dell'artista. La proposta fatta è stata quella di realizzare per lei un capo personalizzato, che richiamasse i motivi dell’Isola, ma in chiave moderna. L'idea è stata accolta con gioia dal manager e, dopo aver ricevuto indicazioni sui gusti e sulle preferenze della cantante, Piras si è messo all'opera in «tempi record». Racconta entusiasta: «Ho sentito il suo manager e gli ho detto che avrei creato una camicia per Noemi. È piaciuta l’idea e mi sono stati forniti i dettagli su cosa le sarebbe potuto piacere. Il tempo a disposizione era poco, infatti il capo è stato completato in pochi giorni». La camicia è stata poi consegnata alla cantante durante il concerto a Bortigali. «A lei è piaciuta molto: dai pizzi alle frange, che le hanno ricordato una sorta di scialle sardo», dice Piras.

Per il sarto di Oniferi, il lavoro continua e, in questi giorni, è impegnato nella realizzazione di un abito su misura, sempre per la cantante. «Ora sto realizzando un abito che le consegnerò durante uno dei prossimi concerti in Sardegna», annuncia. Una soddisfazione, come lui stesso la definisce, per un giovane talento dell'entroterra, in un presente e futuro che vede la realizzazione di abiti su misura, da cerimonia e prêt-à-porter. «Cerco sempre di trasformare l'identità e le emozioni delle persone in fili, forme e tessuto-. Consegnare la camicia a Noemi è stato, per me, un onore, un traguardo personale e professionale. Il capo è stato realizzato con amore per il suo lavoro. È una grande della musica italiana».

Piras, ha frequentato l'istituto moda Burgo a Nuoro, e poi lo Ied a Cagliari, oggi parla di moda, confeziona abiti ed è attivo nel settore del beauty; oltre all’attività sociale e di volontariato.

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