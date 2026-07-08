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Sassari.
09 luglio 2026 alle 01:04

Antonio Pietro Spanu nominato nuovo presidente del Tribunale 

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Antonio Pietro Spanu è il nuovo presidente del Tribunale di Sassari. A nominarlo è stato il Consiglio superiore della magistratura conferendo così l’incarico al giudice 64enne, che prende il posto di Massimo Zaniboni, alla guida dal 2017 a fine 2025. Spanu esercitava già come Vicario, dal gennaio di quest'anno, il ruolo di Presidente di Sezione Penale. A marzo del 2026 il plenum si era espresso per la prima volta sulla presidenza ma i due candidati avevano ottenuto lo stesso numero di voti e la decisione era stata allora rinviata ai passaggi successivi, che si sono conclusi ieri con la nomina del magistrato originario di Sassari. Il neo presidente può vantare una lunga esperienza nella magistratura, e nel Palazzo di Giustizia del capoluogo turritano. (e.fl.)

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