Antonio Marras, si gira! Milano diventa Alghero «e le mie donne, attrici»  

Vociare di gabbiani. La risacca del mare con il suo ritmo che ricorda il respiro dell’acqua. Le onde che si infrangono sulle scogliere disordinate di Alghero. Suggestioni sonore: tutto è pronto per la sfilata di Antonio Marras alla Milano Fashion Week Spring/Summer 2024.

Sul set

Nel set di sfilata allestito come tanti studi cinematografici si alternano attori, attrici, lavoranti, dive, segretaria di produzione, costumista, segretaria di edizione, assistente personale, sarta, regista, produttore, coordinatore del set, ciakkista, fonico macchinista, comparse e modelle e modelle e aspiranti attrici. E infine loro, autentici protagonisti, gli abiti, creazioni sublimi. Marras propone al pubblico una nuova creatività, uno stile che è già cifra riconoscibile e che rielabora il se stesso del passato per offrirci un caleidoscopio di suggestioni intriganti e inedite. Si assapora quel glamour d’un tempo, in particolare nei grandi cappelli da diva o nei tailleur femminili, capace di inorgoglire chi lo indossa e in grado di scatenare una sana invidia in chi lo ammira . E fiori, tanti fiori, grandi e colorati e materici, a decorare la proposta uomo e donna: maglie, lingerie a vista, camicie, gonne, pantaloni, tessuti leggeri capaci di offrire trasparenze seducenti. Marras attinge alla sua tavolozza di colori preferiti. Una garanzia.

Come una diva

Sulla passerella ogni creazione è una scena cinematografica. Messe insieme compongono il film disegnato e scritto dallo stilista algherese. Guest star Patrizia Sardo compagna di una vita di Marras, a suo agio nel set ricostruito e nel ruolo di costumista attenta a soddisfare le smanie della diva. D’altronde il cinema è sogno. Il cinema è magia. Il cinema è anche, e soprattutto, moda.

“La scogliera dei desideri”

«Tutto quello che ho imparato l’ho imparato dai film», raccontava raggiante Audrey Hepburn. E il nostro artista di Alghero ha deciso di coniugare la potenza dirompente delle immagini cinematografiche alla creatività seduttiva e voluttuosa della moda. «Io uso la moda per raccontare e l’ho imparato andando al cinema», spiega Antonio Marras, «il cinema, fonte inesauribile di storie, di sogni, di mood, di personaggi, di costumi, di set, di racconti di esistenze eccezionali o di straordinaria normalità. Il cinema è indispensabile compagno di vita. Come non cedere, quindi, alla provocazione di un film hollywoodiano come “La scogliera dei desideri”. Grazie al magistrale documentario di Sergio Naitza “L’estate di Joe, Liz e Richard” mi sono immerso in quell’estate calda, dove il confine tra realtà e finzione, tra vero e falso, tra ricostruito e esistente, tra recitato e rivelato, era solo un flebile soffio di vento. Come per magia Hollywood atterra nella terra più selvaggia e pura, sulla scogliera di Capocaccia, Alghero, Sardegna».

«La mia vita»

E cosa sia. Il fascino de “L’estate di Joe, Liz & Richard” lo chiarisce proprio Sergio Naitza: «Il mio lavoro è nato come spettacolare ricostruzione di un vero cold case della storia del cinema. Uno dei più clamorosi flop al botteghino malgrado la squadra di stelle chiamata a realizzarlo, arricchita dallo sceneggiatore Tennessee Williams e con il commediografo Noel Coward impegnato in un cameo. Bocciato al suo apparire anche dalla critica, il film è stato poi rivalutato come un vero cult-movie dopo la riabilitazione di grandi voci del cinema del nostro tempo. Una pellicola, dunque, che è anche icona di stile e riferimento senza tempo per la moda e il glamour, grazie ai suoi costumi, alle atmosfere e ai paesaggi, ai gioielli sfolgoranti indossati da Elizabeth Taylor». Ecco, allora, la passerella che si fa set per un giorno. «Io, onnivoro di cinema, ossessionato direi», ricorda ancora Marras, «ho trascorso la mia adolescenza seduto tra il cinema Selva e il cinema Miramare, il cinema di Alghero vedendo e rivedendo in loop film che ancora ora fanno parte del mio vissuto. I personaggi dei film sono la mia famiglia, i miei parenti sono i comprimari, le loro storie sono le mie storie, le loro vicende le ho provate anch’io e quello che sono è anche il risultato di quello che ho visto al cinema e che continuo a vedere. Il cinema per me è qualcosa di intimo e di corale allo stesso tempo. Il cinema è condivisione e momento di interiorità nessun’altra forma di spettacolo lo è. Quando si spegne la luce e parte la musica con i titoli di testa è come se ci imbarcassimo in una navicella spaziale che ti porta altrove e niente importa più». E ora, buio in sala.

