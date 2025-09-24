VaiOnline
Moda.
25 settembre 2025 alle 00:32

Antonio Marras porta in passerella l’attore-pastore 

Giuseppe Ignazio Loi è nel cast del nuovo film di Riccardo Milani 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un'Alghero magica che incanta, ispira e veste le più brillanti menti della Londra vittoriana. Parte da qui l’ispirazione della nuova collezione Primavera/Estate 2026 che Antonio Marras ha presentato alla Milano Fashion Week.

Il protagonista

Riflettori puntati su Giuseppe Ignazio Loi, pastore per una vita, attore per qualche mese, modello per un giorno. Il protagonista del film “La vita va così” di Riccardo Milani - che racconta la storia vera di Ovidio Marras, il pastore che si è rifiutato per decenni di vendere la sua terra a un potente gruppo immobiliare - diventa «ambasciatore di bellezza», rappresentante di quel fascino sardo che conquista gli intellettuali inglesi del circolo Bloomsbury.

Gli intellettuali

Contaminazione culturale ed estetica, arte, identità e capacità di cancellare i pregiudizi verso lo straniero, sono gli ingredienti della sfilata che lo stilista algherese ha portato in scena nella capitale italiana della moda. Al centro di tutto la Sardegna, un crocevia di culture lontanissime dove però sensazioni, sogni e frammenti di pensieri trovano casa. Marras, con l'immaginazione che è la sua cifra stilistica, vede sbarcare ad Alghero personaggi del calibro degli scrittori Virginia Woolf, D.H. Lawrence e sua moglie Frieda von Richthofen, ma anche la neozelandese Katherine Mansfield, una delle più influenti autrici del movimento modernista. Poco importa se D.H. Lawrence, il geniale autore de “L’amante di Lady Chatterley", era stato in Sardegna (dove aveva scritto "Sea and Sardinia", Mare e Sardegna) per nove giorni nel 1921 con la moglie ma senza visitare Alghero: «Noi - dice Marras - abbiamo voluto ridare giustizia a questa mancanza con la fantasia, invitando non solo loro ma tutto il circolo Bloomsbury, capace sicuramente di apprezzare un luogo magico come Alghero».

Contro le etichette

La città catalana si presenta come il posto perfetto per superare le etichette imposte dalla società vittoriana del tempo e far proliferare un profondo anticonformismo. Lo scenario sono delle saline “letterarie”, piene di libri, su cui sfila chi arriva, chi abita, chi resta e chi parte. Accanto a grandi vestaglie da diva di Hollywood alla Gloria Swanson, tailleur maschili e abiti da gran soirée, abiti da cocktail e completi pigiama, spiccano pezzi originali di costumi tradizionali sardi «troppo belli per essere rivisitati, troppo importanti per non essere condivisi. Perché la bellezza è di tutti», spiega Marras. I colori sono soffusi: lilla, cadmio, rosa, oro, ecrì, violet, cioccolato, prugna, crema, polvere, sabbia, bronzo fino al nero stinto. «Per creare cortocircuiti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

La svolta.

«Ho ucciso io Cinzia Pinna»

Emanuele Ragnedda confessa l’omicidio e fa ritrovare il corpo della 33enne 
l Busia, Pala
Delitto a Palau

Ammazzata e buttata via dall’uomo di cui si era fidata

L’incontro l’11 settembre e poi un colpo di pistola nella notte 
Il caso

Decadenza, scontro alla Consulta: si attende il verdetto

Udienza sui due ricorsi della Regione per conflitto di attribuzione tra poteri 
Trasporti

Continuità in affanno, quasi impossibile volare per Milano

Posti col contagocce tra oggi e lunedì, un’impresa partire da Cagliari e Olbia 
Alessandra Carta
Giustizia

La grazia al giovane che uccise il padre

Estinta la pena per Gabriele Finotello: delitto avvenuto dopo ripetute violenze 
Il caso

Corte dei Conti, i dubbi sul Ponte

Costi e procedure, lettera a Palazzo Chigi. Il Mit: l’opera non è in discussione 