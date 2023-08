Antonio Marras e quell’azzurro mare 

Ad aprire l’ottantesima edizione del Festival del Cinema di Venezia è stato mercoledì il film kolossal “Comandante” di Edoardo de Angelis con protagonista Pierfrancesco Favino e la nuova promessa, il sassarese Andrea Ferrara, nei panni del cannoniere Antonio Pietro Mulargia che sul red carpet della Mostra ha indossato Antonio Marras.

Un abito di fattura sartoriale in raso di cotone dal colore celeste cielo intenso con intarsi di jacquard che ricordano i magnifici tessuti degli abiti della tradizione sarda. Al collo il foulard “Voglio andare ad Alghero” con rimandi, soggetti, disegni e segni del mondo algherese. I richiami al mare, alla marina e alla stratificata cultura isolana trovano in Andrea Ferrara, originario di Sassari, un grande interprete. Il film che celebra la vera vita e impresa del comandante Salvatore Todaro è «un inno al rispetto delle leggi eterne della terra e del mare» che dipinge solidarietà, amicizia ed inclusività come valori cardine, condivisi da Antonio Marras. “Comandante”, infatti, ambientato durante la seconda guerra mondiale, storia dell’uomo a capo del sommergibile Cappellini della Regia Marina, che nel 1940 salvò i naufraghi di una nave belga, la Kabalo, da lui stessa affondata, per condurli in un porto sicuro, non è un film che, come ha ribadito il suo protagonista Pierfrancesco Favino, «teme letture politiche». Todaro disobbedisce alla legge militare di guerra e salva i naufraghi. Assicurerà con il suo esempio alla storia la precedenza della legge del mare, del soccorso in mare, su tutte le altre leggi umane e alla domanda dell'ufficiale salvato sul motivo di tale gesto, risponderà orgogliosamente «Perché sono un italiano».

