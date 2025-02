Antonio Marras, Barcellona-Alghero E adesso vestiremo alla catalana 

Dimenticate Eleonora d’Arborea e la principessa guerriera dell’autunno-inverno, la “gioventù bruciata” di Anna Maria Pierangeli e James Dean della primavera-estate. Prossimamente, la donna e l’uomo Antonio Marras vestiranno alla catalana. Con un salto indietro nel tempo di 130 anni. Dopo New York e Londra la fashion week approda a Milano, dove lo stilista algherese promette di confermarsi grande protagonista con la sua collezione fall winter 2025, che sfilerà domani alle 12.30 in occasione della seconda giornata della settimana della moda meneghina.

La trama

«Posso dire che nasce tutto dal ritrovamento di un’opera, “La bella d’Alghero”, scritta dal librettista Antonio Boschini e musicata da Giovanni Fara-Musio, nato a Cagliari: questi due signori la portarono in scena al Teatro Rossini di Pesaro nel 1892, e fu un evento straordinario, perché fu la prima e ultima rappresentazione dell’opera, interpretata dalla Callas e dal Pavarotti dell’epoca», svela Marras, intercettato alla vigilia della show. «Partendo dal ritrovamento dell’opera abbiamo immaginato una compagnia che da Barcellona e dalla Spagna prende il traghetto per Alghero per la prima rappresentazione dell’opera in Sardegna», prosegue il designer, artista e costumista. «Un incontro tra due culture molto vicine, due mondi uno di fronte l’uno all’altro anche geograficamente in cui si fondono la nostalgia dell’infrangersi delle onde sulla scogliera di Capo Caccia e il ritmo sensuale e sessuale del tango».

Insieme

Confermato il formato women's/men's collection. «È un momento in cui mi sembra più bello raccontare quello che è il mio universo sfogliandolo insieme, come aprendo un ventaglio, e mano mano che le pieghe si aprono si scoprono le cose», spiega Antonio Marras sulla scelta di far sfilare le collezioni donna e uomo sulla stessa passerella.

Come la vita

«Questo mio modo di procedere è la mia visione della moda e della vita, che può essere messa insieme e raccontata in unico momento. È il modo migliore per poterlo fare, facendo coesistere nella sfilata musica, scenografia, storia e danza, ritmo, passione, struggimento e anche un po’ di dolore, che ci spinge a compiere a volte le cose più belle».

Musica, maestro

Occhio alla colonna sonora. «In questa mia deriva molto melodica e melodrammatica, che sfocia nel kitsch, ho inframmezzato musiche che ricordano i tanghi, canzoni spagnole e voci di donne che accompagnano lo scorrere della sfilata, fino all’apoteosi del finale con un famoso cantante italiano, che era il preferito di mio padre, e in apertura la canzone di mio padre e mia madre». Tutto molto intimo. «Il mio lavoro e la mia vita sono un tutt’uno, una simbiosi bella ma a volte devastante».

No, grazie

Ma non parlategli di “tendenze”. «Non ho idea di cosa siano, sono sempre stato fuori dal coro», sottolinea Marras. «Da quasi 30 anni so solo una cosa: che ho la costanza di partire dalle cose che mi piacciono e sento mie».

