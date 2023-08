Antonio Gramsci raccontato ai giovani  

In fondo ha ragione l’autore: «Se c’è un insegnamento di Gramsci che i più giovani tra noi dovrebbero imparare, è ad avere la schiena dritta. Viviamo in un mondo fatto di tante, troppe ingiustizie». È una scommessa vinta, quella di Massimo Lunardelli e del suo volume “È Gramsci, ragazzi. Breve storia dell’uomo che odiava gli indifferenti”. Libro agile, poco più di 90 pagine per raccontare il pensatore di Ales ai ragazzi e alle ragazze delle scuole medie inferiori, che Gramsci non l’hanno mai conosciuto e che corrono il rischio di non sentirne nemmeno più parlare.

Una storia

Non è certo un caso che questo agile volumetto sia arrivato alla seconda edizione. Dopo quella piemontese, arriva quella firmata dalla casa editrice sarda Abbà. L’esistenza di Gramsci vissuta con coerenza, dignità e coraggio, sempre contraddistinta dall’ottimismo della volontà, diventa un romanzo di formazione che Lunardelli scrive con maestria, utilizzando una tecnica che tiene incollati grandi e piccini fino alla fine. Il risultato è un racconto fresco, personale e quasi intimo, che dall’infanzia ne descrive passo passo l’esistenza, fino all’attività di partito che condurrà Gramsci fino in Russia dove troverà l’amore.

Le pagine scorrono via piacevoli, punteggiate di episodi che con passione e pazienza certosine Lunardelli ricostruisce e propone ai giovani lettori con dettagli capaci di tenere desta la curiosità, guidandoli con saggezza alla scoperta di un pensatore ancora troppo stretto tra le varie versioni dei suoi scritti. Come la descrizione del rapporto con Raffaele Garzia, suo docente al Liceo Dettori («aveva poco più di trent’anni, era basso, magro e arrivava a scuola sempre arrabbiato») e all’epoca direttore de L’Unione Sarda. A lui il giovane Gramsci chiese e ottenne di scrivere il primo articolo: «Il 26 luglio del 1910, era lungo venti righe e s’intitolava “A proposito di una rivoluzione”».

Massimo Lunardelli è nato a Torino nel 1961 e vive in Sardegna. Per Abbà ha pubblicato nel 2021 “Kemirruschi: la storia di Michele Schirru in 14 date”. È autore, tra l’altro, di “Gramsci il fascista: storia di Mario, il fratello di Antonio” (Tralerighe 2020); “Dieci pericolosissime anarchiche”, Blu edizioni, 2012. (red. cult.)

