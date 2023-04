Antonio Gramsci  così vivo, così attuale La lectio di Pala 

«La celebrità del pensatore di Ales è un fenomeno straordinario, perché, oltre alle decine di migliaia di pubblicazioni sui suoi scritti in ambito accademico, parole come egemonia, intellettuale organico, rivoluzione passiva, circolano in tutte le lingue della globalizzazione» afferma la studiosa, che ha affidato a Mauro Pala, docente di Letterature comparate all’Università di Cagliari, 62 anni, la lectio di domani nella basilica di San Saturnino, alle 18.

A 86 anni dalla morte (avvenuta il 27 aprile del 1937), Antonio Gramsci è uno degli intellettuali italiani più amati, studiati e citati a livello mondiale. Perché? Secondo Maria Antonietta Mongiu, il quesito interpella individui, nazioni, sensibilità diverse, e diversamente attratte dal filosofo sardo, «il cui pensiero sempre più ispira la contemporaneità». Per questa ragione, l’appuntamento settimanale con i Dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio, curati dall’archeologa insieme con Francesco Muscolino, direttore del Museo archeologico nazionale di Cagliari, è dedicato a Gramsci, a cui, già l’anniversario scorso, nell’Ianua Doro Levi dell’ex Regio Museo, è stata intitolata una targa.

«La celebrità del pensatore di Ales è un fenomeno straordinario, perché, oltre alle decine di migliaia di pubblicazioni sui suoi scritti in ambito accademico, parole come egemonia, intellettuale organico, rivoluzione passiva, circolano in tutte le lingue della globalizzazione» afferma la studiosa, che ha affidato a Mauro Pala, docente di Letterature comparate all’Università di Cagliari, 62 anni, la lectio di domani nella basilica di San Saturnino, alle 18.

Professor Pala, perché Gramsci piace così tanto?

«Le motivazioni sono varie. La più solida e condivisa è che, a differenza dei colleghi suoi contemporanei, è l’autore di una teoria aperta, con cui è possibile dialogare».

Non un pensiero cristallizzato nel tempo, dunque.

«Gramsci è un intellettuale versatile le cui categorie di pensiero possono essere usate per comprendere contesti diversi. Gramsci letto in Argentina è sostanzialmente diverso dal Gramsci letto negli Stati Uniti, perché la sua interpretazione si innesta su una realtà differente».

Può essere che l’accessibilità della sua scrittura abbia contribuito alla sua popolarità?

«Gramsci ha un tratto molto sardo: è sobrio. Detesta tutto ciò che può ricordare anche lontanamente D’Annunzio, con tutto il rispetto per il Vate. Non ci sono orpelli. La sua scrittura è densa e stratificata. Questo vuol dire che per comprenderla si deve avere la pazienza di leggere la prima versione e poi andare a vedere come, in un altro Quaderno, la stessa tematica viene ripresa e approfondita».

Se fosse vivo, che cosa direbbe della realtà odierna?

«Il populismo, in tutte le sue varianti, e di cui oggi si discute tanto, Gramsci lo aveva già previsto e commentato. Quando parla di rivoluzione passiva sta parlando di una strategia politica oggi imprescindibile. Attualmente si va in una direzione profondamente conservativa, tesa a privilegiare certi gruppi anziché altri, e tutto ciò si presenta come una rivoluzione. È la rivoluzione passiva di cui parla Gramsci. Le rivoluzioni passive però, sono fasulle. Lo stesso fascismo, in questa prospettiva, è una rivoluzione passiva».

Succede che le parole gramsciane siano fraintese, o male interpretate?

«Accade, talvolta, che ci si approcci a Gramsci in maniera generica. In parte si deve alla traduzione dei suoi scritti. A tutt’oggi, la sua opera non è stata interamente tradotta in inglese, ovvero la lingua più letta a livello internazionale, e una cospicua parte dei suoi scritti in inglese è uscita nel 1971. Da allora quella è diventata il testo di riferimento non solo nel mondo anglofono, ma nel mondo in senso lato. Talvolta, qualcuno prende abbagli su determinate ipotesi perché non ha accesso all’originale italiano».

Il suo lascito maggiore?

«Gramsci insiste su un aspetto valido tutt’oggi, che invece, a livello politico viene spesso dimenticato: la preminenza del collettivo sull’individuale. Gramsci parla sempre al plurale perché il plurale è una condizione della quale tutti possono beneficiare. Lui non direbbe faccio , ma facciamo insieme ».

