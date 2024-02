Antonio fa 101 anni, la torta è di Aldina (91) 

C’era anche una torta di mandorle, semplice e prelibata, preparata con le proprie mani dalla moglie Alduccia, per il compleanno di Antonio Lepori, di Serramanna, che ha tagliato il nastro dei 101 anni. Ziu Ninno, come lo chiamano i paesani, ex agricoltore, attorniato dai parenti, le due figlie e il nipote Mattia, e con accanto la moglie Aldina, ha ricevuto la delegazione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gabriele Littera e dell’associazione Anni D’Argento, sempre sensibile e vicina ai testimoni della longevità del paese.

«Con il sindaco abbiamo fatto visita a zio Ninno, attorniato dalla sua bella famiglia, e in perfetta forma tanto che non ha avuto difficoltà a ricordare, divertito, alcuni episodi dell’infanzia e i compagni di scuola, tra cui il nonno dello stesso sindaco Littera», racconta Maria Grazia Cossu, presidente dell’associazione Anni D’Argento: «Ha rievocato il momento in cui seppe della conquista dell’Etiopia da parte dell’Italia. Volendo festeggiare, fece suonare a lungo le campane della chiesetta di San Sebastiano. E lo fece con tanta foga che, ci ha raccontato, un batacchio gli cadde addosso colpendolo al naso e lasciandogli il segno».

RIPRODUZIONE RISERVATA