Antonio e Patrizia Marras Anna Maria Pierangeli e quell’amore maledetto 

Dall’azzurro del mare sardo alle luci di Hollywood, un viaggio dall’Isola al successo internazionale costellato dal ricordo, la nostalgia, un amore impossibile e un triste epilogo. Tutto traslato sulla passerella della Milano Fashion Week da cui questa mattina Antonio e Patrizia Marras racconteranno attraverso la sfilata l’emozionante e struggente storia di Anna Maria Pierangeli, nata a Cagliari nel 1932, prima e unica sarda a conquistare la ribalta di Hollywood. Ma anche di quell’intenso e tragico amore con la star James Dean, da cui nessuno dei due si riprese mai, durato solo sei mesi a causa dell’opposizione della madre di Pierangeli, che per sua figlia voleva un ragazzo più inquadrato, e cattolico. Pur sposandosi con un altro uomo, il bad boy è sempre rimasto il grande amore della sua vita.

Il canovaccio

E Antonio Marras, visionario stilista algherese che ha conquistato il mondo, con le sue sfilate punta prima di tutto l’attenzione sulle storie, che hanno origine, sempre, nella sua amata Isola. «Ogni collezione ha un canovaccio dal quale partiamo per sviluppare una sceneggiatura che di stagione in stagione racconta un capitolo della nostra esistenza», spiega lo stilista. “Quello che facciamo è cercare tutto ciò che parte dalla Sardegna e ha poi un’eco, uno sviluppo che va in continente».

“Andare restando”

La storia dell’attrice cagliaritana andrà non solo oltre i confini dell’Isola ma dell’oceano stesso, pur mantenendo un legame con la terra d’origine. «La cosa che ci piace è raccontare il ricordo di questa ragazza, che dai mari della California ha ancora in mente il colore del Poetto. È una collezione di ricordi, nostalgie di cose vissute che non si potranno più vivere, quella voglia che abbiamo noi sardi che lasciamo l’Isola di “andare restando”».

«La mia passione»

E conoscendo questa sensazione, la scelta di Marras è stata quella di non lasciare la sua Sardegna e la sua casa-studio nella campagna di Alghero, dove torna dopo ognuno dei tanti viaggi che compie per lavoro. Ed è proprio qui che con la moglie Patrizia dà vita al processo creativo. «Partiamo da visioni diametralmente opposte, e con faticose ed estenuanti discussioni arriviamo a una visione comune. Anche se in questo caso c’era poco da discutere, trattandosi di un soggetto cinematografico. Quello che riguarda il cinema per me ha la priorità assoluta perché è la mia passione». Trovato il soggetto, inizia un «processo lungo, difficile e articolato, con l’obiettivo di portare a termine un lavoro che ha una genesi di 6 mesi e sfocia in un momento che viene rappresentato in 10-15 minuti di fiaba, in cui convergono tutte le cose che amo, danza, musica, teatro, cinema, poesia. Coinvolgo performer, attori, modelle e modelli che raccontano come fossero personaggi di un film la storia che in quel momento voglio narrare».

E il pubblico della Fashion Week cosa vedrà oggi? «Una grande ricerca nel taglio delle costruzioni, che sfiora la couture, con ritagli e costruzioni tipiche dell’alta moda traslate su questo prêt-à-porter». Ogni vestito, che Marras è solito chiamare «straccio», mostrerà un pezzo dello straordinario viaggio di Pierangeli, «dai vestiti da cocktail elegantissimi ai costumi da spiaggia». E una volta terminata la favola, non c’è il tempo di rimuginare. «Tra una collezione e l’altra c’è un trait d’union, anche se si tratta di stagioni differenti ci sono tracce che lasci e fai viaggiare: stiamo già lavorando alla collezione invernale».

RIPRODUZIONE RISERVATA