Antonio, casaro di pecorini e casizolu 

A Mamoiada la tradizione agropastorale va avanti attraverso le nuove generazioni, che investono sulla formazione, guardando verso un futuro nella terra. Qui, lo scorso 5 dicembre, Antonio Congiu (13 anni) ha conseguito l’attestato di casaro, nel recente corso promosso da diversi imprenditori con il maestro Bastianino Piredda, di Nulvi. Per il piccolo Antonio, da sempre appassionato del mondo rurale, la scelta di un doposcuola diverso, dedicandosi al suo sogno grazie anche al supporto dalla famiglia che ne condivide il percorso.

Cagliate e pecorini

«Mio nonno ha fatto il pastore per una vita - racconta Congiu - da diverso tempo aiuto mio zio, suo fratello, con le greggi, la preparazione del formaggio e il lavoro in ovile. È un vero e proprio hobby che svolgo tutti i giorni senza nessuna fatica. Quando mia madre è venuta a conoscenza del corso ha deciso di iscrivermi senza esitazioni. È stata una grande sorpresa». E infatti Antonio non ha perso tempo, unendosi alle lezioni insieme agli adulti: «È stato stimolante - dice - ho potuto apprendere i segreti dell’arte casearia, fra pecorino, cagliate e altre varietà di formaggi. Il maestro Piredda e i 18 colleghi sono stati preziosi, spingendomi a credere ancor di più in questo cammino». E dopo ore di lezioni, fra teoria e pratica è arrivata la consegna dell’attestato per lui e gli altri partecipanti. Lo sguardo è già proiettato al futuro. «Concluderò l’anno di terza media per poi iscrivermi all’istituto agrario di Sorgono - aggiunge - voglio formarmi in materia agricola, in quanto lo studio è importante. Continuerò a fare la spola tra l’ovile di famiglia, valutando ulteriori corsi. Il mio domani è qui, tra le mie radici, portando avanti gli insegnamenti di mio nonno».

In famiglia

Anche la madre Vincenza Sini è orgogliosa delle scelte del figlio: «La vita del pastore non è facile, piena di sacrifici e poco tempo libero. Vedere Antonio così appassionato ci spinge tuttavia a credere ulteriormente in lui e nei suoi sogni. Il suo impegno è grande, ogni giorno si sveglia di primo mattino per aiutare lo zio, andando poi a scuola, dove si impegna con buoni voti. Io e mio marito saremo sempre al suo fianco». A farle eco uno dei promotori, Mirko Piu: «Siamo felicissimi di aver avuto Antonio con noi. Si è impegnato tanto fino all’obiettivo finale che sono certo sarà l’inizio di un percorso futuro degno di nota».

Il corso

E anche il maestro Piredda si unisce al coro: «In tantissimi anni di insegnamento sono stati rari i casi di giovanissimi studenti. Antonio ha dato anima e cuore, mostrandosi curioso e umile nell’apprendere arti e segreti di un nobile mestiere. Ci siamo soffermati sul pecorino, il casizolu e formaggi a pasta molle. Dal ritorno a ciò che siamo può partire la rinascita dei piccoli centri. Ad Antonio i miei migliori auguri». Dalla patria del Cannonau nuove frontiere all’orizzonte, in nome non solo del vino. Mamoiada ci crede e attraverso i giovani come Antonio Congiu si fa interprete del patrimonio agropastorale, preservandolo e mettendolo in rete.

