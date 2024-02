Antonio Carta sarà ordinato diacono. Ventotto anni, di Jerzu, farà l’ultimo passo verso il sacerdozio il 21 aprile prossimo, in occasione della festa della Madonna d’Ogliastra. Due anni fa, durante una cerimonia che si era tenuta nel seminario regionale di Cagliari, era stato ammesso all’ordine sacro del diaconato e del presbiterato. Una belle notizia per la Diocesi a fronte di numeri in rosso.

Ma l’ordinazione di Carta è una rondine che non fa primavera. Nella diocesi di Lanusei, a guida condivisa con quella di Nuoro, la coperta del clero è corta. I numeri dicono che le prospettive non siano rosee. L’emergenza è quanto mai attuale e l’Ogliastra, in linea con la tendenza nazionale, non fa eccezione. Le ultime vocazioni non compensano la crisi. La maggior parte dei sacerdoti sono anziani e la vita religiosa sembra attirare sempre meno giovani. «Affidiamo Antonio alla benedizione di Dio, alla premurosa custodia della Vergine Maria e all’intercessione di don Bosco, uniti alla comunità di Jerzu e alla Diocesi tutta perché non ci manchino ministri fedeli e liberi di seguire Gesù», è l’auspicio della Chiesa d’Ogliastra in vista dell’ordinazione. (ro. se.)

