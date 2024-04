Antonio Carta  ordinato  diacono 

Chiesa d’Ogliastra in festa per l’ordinazione diaconale di Antonio Carta, 29 anni. Il sacramento gli è stato impartito ieri pomeriggio dal vescovo di Nuoro e Lanusei, Antonello Mura, durante la cerimonia officiata in occasione del pellegrinaggio diocesano che si è tenuta nel Santuario della Madonna d’Ogliastra. Antonio Carta, sin da ragazzino nella sua Jerzu, ha partecipato alla vita parrocchiale e diocesana, soprattutto nei percorsi di Azione Cattolica.

Dopo aver concluso gli studi scientifici a Jerzu, ha conseguito la laurea in Scienze dell’educazione e della formazione a Cagliari. Ha intrapreso il percorso seminaristico a partire dal 2016 nel Pontificio seminario regionale. Laureato in Teologia alla Pontificia facoltà teologica della Sardegna, frequenta attualmente i corsi di licenza in Teologia fondamentale e dogmatica, collaborando col vescovo Mura e svolgendo il servizio pastorale nella parrocchia di San Pietro a Loceri. (ro. se.)

