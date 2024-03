Antonio Brundu a quota 106  

Quota 106 anni per zio Antonio Brundu il più anziano aviere d’Italia. Ieri una festa con la sua amata famiglia e centinaia di auguri ricevuti tra cui quelli e dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Bruno Chillotti. Il nonnino abita tra Perdasdefogu e Monserrato e quando si trova in Ogliastra ama presenziare alle iniziative culturali. Poeta in lingua sarda zio Antonio ha scritto tantissimi componimenti molti dedicati alla sua compagna di vita Gemma. Un’esistenza da romanzo. Dai primi lavori nelle campagne come pastore alla durezza della seconda guerra mondiale. Antonio Brundu è amatissimo. I suoi parenti gli hanno regalato una targa per celebrare un padre e un nonno eccezionale. Sono decine poi i giornalisti di tutto il mondo che l’hanno intervistarlo e hanno raccontato la sua storia di straordinaria longevità, come quella di sua sorella Maria, 104 anni. (fr.l.)

