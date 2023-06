Antonio Atzori morto per cause naturali 

È morto per cause naturali Antonio Atzori, 65 anni, trovato senza vita lunedì pomeriggio nella sua abitazione di via Pani dopo l’allarme lanciato da alcuni vicini che non lo vedevano da giorni e sentivano un forte odore provenire dall’edificio. Lo avrebbe accertato l’autopsia eseguita ieri pomeriggio dal medico legale Roberto Demontis, incaricato in mattinata dal sostituto procuratore Danilo Tronci che aveva aperto un fascicolo dopo il rinvenimento del corpo, in avanzato stato di decomposizione.

Le indagini

In Procura le bocche restano cucite, visto che all’accertamento autoptico mancano ancora gli esiti degli esami istologici, indispensabili per dare una risposta chiara sulle cause del decesso. Sta di fatto che il consulente del pubblico ministero, docente del dipartimento di Medicina Legale dell’Università di Cagliari, dopo varie ore di lavoro con la sua equipe, non avrebbe trovato segni di violenza compatibili con un’aggressione. Non solo. A quanto pare Antonio Atzori, che sarebbe morto quattro o cinque giorni prima del rinvenimento del corpo, sarebbe stato affetto da varie patologie. Il sospetto dell’omicidio era legato al fatto che nel pavimento dell’abitazione sarebbero state trovate grosse tracce di sangue e per il fatto che, in passato, il 67enne sarebbe stato protagonista di alcuni fatti di cronaca: aveva ferito ed era stato ferito a colpi di coltello per futili motivi.

La tragedia

«Un’altra vittima delle solitudine. Non spetta a noi giudicare se per scelta o per una situazione familiare non di certo facile». Ieri mattina è stato questo il commento sulla tragica fine del 65enne, trovato morto nel complesso delle case popolari dello Iacp, dove abitava da solo da circa due anni, da quando la madre, Maria Siddi, è andata a vivere con una figlia nella Penisola. «Ho seguito tutte le operazioni, minuto per minuto - dice il sindaco Paolo Salis - dal ritrovamento del cadavere al trasporto a Cagliari per l’autopsia. C’è stato un dispiegamento di forze efficientissimo. La sera stessa sono stati informati i familiari. A nome di tutta la comunità esprimo vicinanza alla mamma. Perdere un figlio è sempre e comunque un forte dolore. Aspettiamo che la salma di Antonio rientri in paese per i funerali».

Passato difficile

In tanti ricordano Antonio Atzori per il passato difficile, un lungo e difficile periodo di tossicodipendenza, una vita segnata da episodi violenti, senza mai un lavoro, sempre vissuto tra espedienti e i sacrifici dei genitori, pescivendoli. Negli anni Novanta si era trasferito nell’area metropolitana di Cagliari, poi è tornato nella sua Arbus. «Il paese mi piace molto più della città», era solito dire agli amici. Lo stesso paese che si appresta a salutarlo per l’ultima volta.

RIPRODUZIONE RISERVATA