SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Ulassai
21 ottobre 2026 alle 00:33

Antonino Pilia ha spento 100 candeline 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un secolo racchiuso in uno sguardo ancora vivo e lucido. Lunedì, Ulassai si è fermata per festeggiare il suo nuovo centenario: Antonino Pilia, che ha raggiunto un traguardo che in Ogliastra è tradizione, non eccezione. Cento anni che hanno visto cambiare il mondo, ma non i valori che lo hanno accompagnato: il lavoro, il rispetto per la terra, la famiglia, la fede nelle piccole cose di ogni giorno. La memoria viva di un paese, nel perimetro magico della Blue Zone, che sa custodire le sue radici nelle grotte, nei tacchi calcarei, nei sentieri che portano all'ovile e nelle mani che ancora lavorano il pane.

Il sindaco Giovanni Soru ha voluto portare a signor Antonino l’abbraccio di tutto il paese. Una visita semplice e piena di affetto, la consegna di una targa commemorativa a nome di tutti i cittadini, qualche risata, qualche ricordo raccontato a voce bassa. Quei momenti in cui il tempo sembra fermarsi per ascoltare.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’incontro

«La bellezza siamo noi, non i muscoli»

l De Roberto
Maltempo

Bomba d’acqua, allagamenti e blackout

Otto famiglie isolate e una evacuata. Danni in Baronia, Trexenta e ad Alghero 
Fabio Ledda (hanno collaborato Caterina Fiori ed Emanuele Floris)
Oristanese.

Strade interrotte e alberi caduti

Valeria Pinna
Il caso

Una sentenza spazza via gli usi civici: per il giudice erano stati aboliti nel 1865

La decisione su sette lotti a Sant’Antioco: possibili effetti su 310mila ettari nell’Isola 
Francesco Pinna
Regione

Sanità, le trasferte del dg Schael diventano un caso

Dubbi FdI sul viaggio in Germania Pittalis (FI): «Serve un assessore» 
Manovra

Pressing delle banche, scontro sulla sanità

Gli istituti di credito: sosteniamo i conti pubblici, ma si rispettino i patti 
L’emergenza

Stretta sulla sicurezza, il Colle vigila

Nuove regole dopo i disordini a Milano, no alle funzioni di polizia giudiziaria ai militari 
Rimini

Agricoltore di Ittiri scompare nel nulla

Sabato i Vigili del fuoco e i volontari hanno interrotto le ricerche 