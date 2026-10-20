Antonino Pilia ha spento 100 candeline 

Un secolo racchiuso in uno sguardo ancora vivo e lucido. Lunedì, Ulassai si è fermata per festeggiare il suo nuovo centenario: Antonino Pilia, che ha raggiunto un traguardo che in Ogliastra è tradizione, non eccezione. Cento anni che hanno visto cambiare il mondo, ma non i valori che lo hanno accompagnato: il lavoro, il rispetto per la terra, la famiglia, la fede nelle piccole cose di ogni giorno. La memoria viva di un paese, nel perimetro magico della Blue Zone, che sa custodire le sue radici nelle grotte, nei tacchi calcarei, nei sentieri che portano all'ovile e nelle mani che ancora lavorano il pane.

Il sindaco Giovanni Soru ha voluto portare a signor Antonino l’abbraccio di tutto il paese. Una visita semplice e piena di affetto, la consegna di una targa commemorativa a nome di tutti i cittadini, qualche risata, qualche ricordo raccontato a voce bassa. Quei momenti in cui il tempo sembra fermarsi per ascoltare.

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