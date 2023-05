Antonino Lollo fa il vuoto alla Joint Run E tra le donne si impone Giorgia Pilia 

L’esperienza accumulata in tanti anni di chilometri e sfide avvincenti è emersa ieri totalmente, permettendogli di vincere da dominatore: Antonino Lollo ha fatto sua la prima edizione della “Joint Run”, manifestazione di corsa su strada di 10 km a Cagliari, organizzata dalla Cagliari Atletica Leggera con Radiolina media partner. Tra le donne, a imporsi dopo un finale in netta progressione, è Giorgia Pilia dell’Isolarun prima in 41’36” davanti a Cristina Sonedda (F50, Atletica Edoardo Sanna) seconda in 41'51”.

La gara

Partenza e arrivo all’interno della Fiera di Cagliari, a dare lo start è il generale Francesco Paolo Figliuolo: due i giri da 5 km da ripetere, oltre seicento i partecipanti, si passa per viale Diaz, viale Cimitero, via San Lucifero, via Sonnino poi di nuovo in viale Diaz. Lollo parte deciso e al primo 5000 transita in 15’28”; il portacolori del G.P. Parco Alpi Apuane dà un’occhiata al cronometro, rilassa le braccia, conosce il suo motore nel dettaglio e decide di diminuire il ritmo. Forzare ulteriormente non avrebbe senso, l’obiettivo è quello di fare un allenamento tirato senza esagerare. Taglia il traguardo in spinta, il cronometro segna 31’17”. Si ferma un attimo, il tempo di un abbraccio con la sua compagna che lo attende all’arrivo e poi via con il defaticamento. Alle sue spalle un ottimo Oualid Abdelkader (M40, Cagliari Marathon Club), secondo in 33’15” grazie a una gara ben gestita. Buona gestione delle forze che non è mancata a Giorgia Pilia, protagonista di una prova accorta, dove è riuscita ad affrontare la seconda parte di gara incrementando notevolmente l’andatura, riuscendo così a fare la differenza negli ultimi chilometri.

La gioia

«Gareggiare in Sardegna è sempre una grande emozione», dice Antonino Lollo. «Quest’anno il mio obiettivo principale sarà la maratona, dove spero di migliorarmi», aggiunge. Poco distante, sul viso di Giorgia Pilia spunta un sorriso timido. «Non mi aspettavo di vincere, sono davvero felice. Mi dà molto morale tutto questo, fare atletica regala sempre grandi emozioni».