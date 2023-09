Antonino Isgrò vince il premio “Ugas” 

Antonino Isgrò, talento della Olimpus Roma di calcio a 5, ha conquistato la prima edizione (campionato 2022/23) del premio nazionale intitolato a Tommaso Ugas, promessa del calcio sardo deceduto in un tragico incidente stradale il 12 dicembre nel 2021. Il premio dedicato a Tommaso Ugas, 17enne capitano della Kosmoto Monastir, squadra in cui praticava la doppia disciplina di calcio a 11 e calcio a 5, era stato istituito lo scorso anno dalla divisione nazionale di calcio a 5 con l’intento di premiare al miglior giovane della stagione sportiva. Commossi i genitori del ragazzo di Monastir, deceduto nel 2021, Marco Ugas e Daniela Cocco. «Non vedevamo l'ora di sapere a chi fosse stato assegnato il premio “Tommaso Ugas” al miglior giovane della stagione. Per noi è' una grande soddisfazione e una grande emozione e speriamo sia altrettanto per chi lo riceve. Quel trofeo è legato al ricordo indelebile di nostro figlio, un ragazzo che amava questo sport e che è cresciuto rincorrendo un pallone, il suo grande amore, e ha permesso a noi familiari di ricevere una carezza e un abbraccio ogniqualvolta vediamo una giovane promessa brillare dietro al premio a lui intitolato».

