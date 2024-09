Antonietta Boi festeggia i 107 anni 

Orroli si conferma paese della longevità. Il paese ha festeggiato la donna più anziana del paese e una delle più vecchie della Sardegna. Antonietta Boi ha spento dunque 107 candeline circondata dall’affetto dei suoi cari e dei suoi compaesani. Un record per una donna che ancora mostra la sua tempra, che ancora interagisce con chi le sta intorno e che ancora ama mettersi in gioco.

Nonna Antonietta non parla di un segreto particolare per questa sua lunga vita passata tra le guerre, la carestia, il Covid ma soprattutto vissuta circondata dall’amore della famiglia che ha allevato con dedizione. «Gli ingredienti della formula della longevità», ha detto il sindaco Alessandro Boi, «sono il vivere in un contesto ambientale salubre, una dieta ricca di prodotti genuini a km 0, uno stile di vita attivo e partecipativo nelle relazioni sociali». (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA