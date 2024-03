antonianum e calasetta ok nei Recuperi 

Gli ultimi due recuperi mandano in archivio la regular season della C Unica. L’Antonianum viola il parquet della Torres grazie alla fiammata finale di Onnis. Lo spareggio per il 7° posto se lo prende invece Calasetta, battendo Alghero. ( ro.r. )

Torres-Antonian. 76-78

Sef Torres : Dore 20, Raffo ne, Biolchini 8, Basoli, M. Piredda 7, N. Pisano 5, Vargiu 13, S. Piredda 14, Cabras 4, Panai, Fiori 5. Allenatore Carlini

Antonianum Quartu : Pau 5, Pirisi, Ruggeri 18, Dessì 2, Jordan 20, Onnis 24, Mattana 9. Allenatore Bogo

Parziali : 22-22; 31-47; 58-51

Calasetta-Din. Ac. 89-80

Il Veliero Calasetta : Porrici- no 2, Pipiciello 3, Corsentino, S. Zucca 5, Werlich 28, Paddeo 17, L. Vigo 4, Salis 6, Ivaldi 2, D. Vigo, Mattana 4, Barreiro 18. Allenatore Frisolone

Dinamo Academy Alghero : Marongiu 2, Giua 12, Pitirra 8, S. Casu 9, Mura 4, Vasselli 16, E. Casu 20, Barabino 9, Figus, Cubeddu. Allenatore Mura

Parziali : 21-20; 37-44; 65-60

