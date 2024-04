Antonia Fulghesu spegne 106 candeline 

Che l’aria del Sarcidano sia speciale ormai è appurato visto che sono tanti gli anziani che ogni anno superano i cento anni. Pochi giorni fa a Laconi la festa però era tutta per Antonia Fulghesu, classe 1918. La nonnina del paese ha spento 106 candeline. È la cittadina più anziana di Laconi e tra le più longeve della provincia di Oristano.

Circondata dai suoi familiari tra nipoti e pronipoti ma anche da tanti amici e vicini di casa, zia Totonia ha festeggiato l’importante traguardo nel salone di casa sua imbandito a festa tra dolci di ogni tipo e una grande torta alla panna. Antonia Fulghesu ha accolto anche questa volta con piacere alcuni amministratori comunali che l’hanno omaggiata con un bouquet di fiori.

Anche lo scorso anno nella sua casa di Laconi era stata organizzata una grande festa. Per la foto ricordo Antonia Fulghesu era diventata anche sindaco per un giorno: per la prima volta infatti aveva indossato, non con poco orgoglio, la fascia tricolore gentilmente offerta dal primo cittadino di Laconi, Salvatore Argiolas. ( s. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA