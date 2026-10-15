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16 ottobre 2026 alle 00:33

Antonia Cuccuru spegne 101 candeline e festeggia con la sua grande famiglia 

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Un nuovo e straordinario traguardo per Antonia Cuccuru, conosciuta da tutti come tia Tottoia, che ha festeggiato 101 anni circondata dall'affetto dei familiari.

Nata il 13 ottobre 1925, ha sempre vissuto nel suo paese natale, diventando nel tempo una figura molto conosciuta e stimata. Sposata con Natalino Ruggiu, minatore e successivamente contadino, è rimasta vedova nel 2011. Dalla loro unione sono nati cinque figli, uno dei quali è scomparso prematuramente. Oggi la sua grande famiglia conta dieci nipoti e nove pronipoti, che rappresentano il patrimonio più prezioso di una vita lunga e intensa. Donna di grande forza e determinazione, ha dedicato ogni energia alla famiglia. Instancabile lavoratrice, si è occupata della casa preparando pane, formaggi e dolci secondo la tradizione, senza mai sottrarsi ai lavori nei campi quando necessario. Abile anche nel cucito, ha incarnato i valori del sacrificio, dell'impegno e della solidarietà. ( s. c. )

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