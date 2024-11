«Antonello, un esempio per tutti noi»  

Lutto a Jerzu con l’intera comunità e la valle del Pardu che piangono l’improvvisa scomparsa di Antonello Puddu (53) ex operaio. Ieri l’ultimo saluto nella parrocchia di Sant’Erasmo. Decine i post social di cordoglio tra le istituzioni locali e il mondo dell’associazionismo e dello sport, di cui Puddu era elemento immancabile. «Perdiamo un amico fraterno conosciuto e stimato da tutti - ha commentato il sindaco Carlo Lai – Antonello ha affrontato mille problematiche sempre col sorriso ed una straordinaria forza interiore».

A ricordarne la figura anche l’imprenditrice Giannina Ganadu, tra i promotori dell’acquisto solidale di un braccio bionico per Puddu, reduce da un’amputazione: «In quell’occasione - racconta Ganadu - ci fu il sostegno di tutto il paese e non solo, che si mobilitò per ridare forza ad Antonello dopo un periodo difficile. Era lui che ci dava forza con un esempio unico. Ci mancherà». (g. i. o.)

