Antonello Salis: «La mia lezione di libertà» 

C’è una musica che non ha bisogno di traduzioni, che attraversa confini e generazioni parlando un linguaggio universale fatto di libertà, improvvisazione e identità. Il jazz è tutto questo, e la sua giornata internazionale diventa ogni anno l’occasione per ritrovarsi attorno a quel suono che unisce. In questo scenario si inserisce il ritorno in Sardegna di Antonello Salis, figura simbolo capace di portare l’isola nel mondo e il mondo dentro ogni sua nota. Lo fa da protagonista, in dialogo con il virtuosismo di Simone Zanchini, per una doppia tappa che promette intensità e sorpresa. Mercoledì alle 20.30 al Vecchio Mulino di Sassari e giovedì alle 21 al Teatro Massimo di Cagliari, due appuntamenti che celebrano la Giornata Mondiale del Jazz dentro un percorso più ampio. I concerti si inseriscono infatti nella nona edizione del Jazz Club Network, un cartellone diffuso che continuerà a muoversi tra i territori fino all’11 dicembre, portando con sé storie, suoni e incontri.

Il live

Il dialogo tra Antonello Salis e Simone Zanchini prende forma in “Liberi”, un progetto che è già nel titolo una dichiarazione d’intenti. Fisarmonica e pianoforte, intrecciati alle live electronics, diventano materia viva di un flusso energetico continuo, dove i ruoli si scambiano, si rincorrono e si trasformano. Non c’è una direzione prestabilita, ma un’alchimia che nasce sul momento, tra sperimentazione timbrica e ascolto reciproco. «Con Simone sto benissimo», ci racconta Salis, «non abbiamo mai un concerto con una scaletta di pezzi fissa, strada facendo scopriremo in che direzione andare. Non sarà il solito concerto. Ed è proprio in questa libertà che si costruisce uno spettacolo ogni volta diverso.

La festa

Il ritorno nell’isola di Antonello Salis si intreccia con una ricorrenza dal forte valore simbolico, la Giornata Internazionale del Jazz, una celebrazione che dura ventiquattr’ore ma che, in realtà, attraversa tutto l’anno. Un modo per raccontare un genere in continua evoluzione, capace di accogliere linguaggi e contaminazioni sempre nuove. «È la zona musicale più inclusiva di tutte», spiega Salis, «ha raccolto influenze dalla musica latina fino all’elettronica oggi. È cambiata anche la tipologia del jazzista di una volta, oggi è apertissimo: la filosofia del jazz è quella di permettere ai musicisti di avere una tolleranza in quello che fanno, anche suonando lo stesso pezzo». Un’identità fluida, quindi, che trova nella libertà e nell’ascolto la sua cifra più autentica. Il jazz, proprio nella sua natura più inclusiva, richiama inevitabilmente il concetto di libertà, quella che si respira e si costruisce sul palco. Per Antonello Salis non è solo una questione tecnica, ma soprattutto mentale: «Per essere liberi sul palco bisogna avere una predisposizione mentale a esserlo, è molto eccitante sperimentare. Quando un musicista è considerato libero è predisposto, non esiste una scuola che te lo insegna: c’è chi ha più paura di osare e chi non ama organizzarsi, dipende dall’indole, dall’istinto». Una libertà che, però, non è mai priva di conseguenze, perché scegliere strade meno battute può voler dire esporsi anche a qualche rischio: «Spesso prendere certe direzioni può significare anche un rischio dal punto di vista commerciale».

«Torno a casa»

Per l’artista di Villamar, il ritorno a casa conserva sempre un sapore speciale, fatto di affetto e riconoscenza. Un legame profondo con il pubblico sardo, che negli anni non si è mai spezzato: «Il rapporto con il mio pubblico è ottimo. Anzi, mi amano alla follia, più di quanto penso di meritare. Io mi diverto, non ho mai pensato di essere un benefattore». Parole che raccontano anche un percorso personale, maturato nel tempo: «Da giovane me la vivevo in maniera più entusiasta, bisogna essere capaci a non montarsi la testa, oggi la vivo con più gratitudine verso chi mi apprezza.

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