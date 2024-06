Antonello Puggioni e Paolo Dessì premiati dalle urne 

Due nuovi sindaci nel Sulcis: sono Antonello Puggioni a Calasetta e Paolo Dessì che per la quarta volta andrà a guidare il Municipio di Sant’Anna Arresi.

Calasetta

Antonello Puggioni, imprenditore ittico ha nettamente sconfitto i due avversari, Silvano Farris e Agostino Armeni e succede a Claudia Mura. La felicità trapela dai suoi occhi in anticipo rispetto alla chiusura dello spoglio quando le prime due sezioni scrutinate non lasciano spazio ad alcun dubbio. Ad accoglierlo ci sono i suoi candidati consiglieri della lista “Rinascita calasettana” e un nutrito gruppo di cittadini che lo abbracciano e si congratulano per la vittoria. I votanti in paese sono stati 1.923 su 2.697 aventi diritto, pari al 71,30 per cento. Le schede nulle sono state 29, le bianche 17 per un totale di 46 voti non validi. «Sono felice per il mio paese e per la mia comunità - dice Puggioni che ha ottenuto 910 voti - abbiamo lavorato tanto per ottenere questo risultato che è il risultato di tutta Calasetta. Sarò il sindaco di tutti e auspico una opposizione costruttiva affinché tutti assieme possiamo lavorare per il bene dei calasettani. Da oggi sarò in Comune per cercare la massima sinergia e collaborazione con i dipendenti e partiremo subito con l’impegno preso: pulizia delle spiagge e dei litorali». La sua maggioranza sarà composta da Luciano Biggio, Luigi Biggio, Graziano Castelli, Peppino Cincotti, Maria Laura Corona, Pino D’Antonio, Gianluca Murgioni e Fabrizio Schirru. In serata anche i due candidati usciti sconfitti dalle urne hanno commentato l’esito delle elezioni. «Risultato chiaro e ne prendo atto - dice Silvano Farris che ha chiuso con 620 voti e va all’opposizione insieme a Roberto Lusci e Dafne Mercenaro - i calasettani hanno scelto il sindaco da cui farsi rappresentare per i prossimi 5 anni». All’opposizione anche Armeni che si è fermato a 347 voti. «Faccio gli auguri al nuovo sindaco - commenta - forse non siamo stati in grado di far comprendere i nostri progetti per il progresso di Calasetta».

Sant’Anna Arresi

Paolo Dessi, con 888 voti, è il nuovo sindaco di Sant’Anna Arresi dopo Teresa Diana. Nove anni dopo l’ultima esperienza conquista per la quarta volta la poltrona di primo cittadino nel Comune più a sud del Sulcis. Hanno votato 1.754 persone su 2.560, pari al 68,52 per cento degli aventi diritto. Le schede bianche sono state 26, le nulle 34 e solo una contestata. Dessì ha avuto la meglio dopo un testa a testa con Maddalena Garau, battuta di soli 83 voti e una percentuale del 52,45 per cento: «Una gioia immensa – dice Dessi appena appreso della vittoria - devo ringraziare i miei concittadini per la fiducia accordatami, la lista e tutto il gruppo “Giorno Nuovo” con cui abbiamo preparato da mesi questa campagna elettorale, difficile e sofferta. Ora speriamo di dare il massimo per far risollevare Sant’Anna Arresi». Vittoria arrivata, anche grazie ai 148 voti presi da Teresa Pintus, ex sindaca, la più votata in assoluto, che entra in Consiglio comunale con Fabio Diana, Raffaela Milia, Fabrizio Garau, Claudia Spiga, Valerio Lecca, Massimiliano Selis e Maicol Virdis (che ha ottenuto lo stesso numero di voti, 48, di Alfiero Pittoni, ma passa in virtù della posizione più alta in lista). Sconfitta di poco Maddalena Garau, 805 voti per lei, si dice «orgogliosa dell’ottimo risultato ottenuto, essendo la prima volta da candidata a sindaca. Quasi metà del paese ci ha dato fiducia, dovremo dare risposte».Maddalena Garau sarà all’opposizione in compagnia di Armando Linzas, Sandro Uccheddu e Valentina Mei, che sono i tre candidati più votati in assoluto dopo Teresa Pintus.

